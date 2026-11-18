Ένα σοβαρό πλήγμα δέχεται η Waymo, η εταιρεία αυτόνομης οδήγησης που ανήκει στον όμιλο Alphabet (google), καθώς οι Αρχές της Καλιφόρνιας αποφάσισαν να απαγορεύσουν στα robotaxi της να κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους της πολιτείας. Αιτία είναι μια σειρά περιστατικών που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια σύνθετες και απρόβλεπτες συνθήκες κυκλοφορίας.

Η απόφαση ελήφθη στις 11 Νοεμβρίου από το California Department of Motor Vehicles (DMV), ωστόσο έγινε γνωστή στις 17 Νοεμβρίου. Η αρμόδια υπηρεσία απαγόρευσε στη Waymo τόσο την εμπορική λειτουργία όσο και τις δοκιμές των αυτόνομων οχημάτων της στους αυτοκινητοδρόμους της Καλιφόρνιας, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα «άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

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Τρία robotaxi μπήκαν σε ενεργό εργοτάξιο

Το περιστατικό που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση σημειώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, στον αυτοκινητόδρομο US 101, κοντά στην πόλη Burlingame, στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με τις Αρχές, τρία αυτόνομα οχήματα της Waymo εισήλθαν σε ενεργό εργοτάξιο, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είχε αποκλειστεί λόγω εργασιών. Στον χώρο βρίσκονταν εργαζόμενοι, οχήματα και εξοπλισμός, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίστηκε εκεί. Μία ημέρα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, ένα ακόμη robotaxi της εταιρείας καταγράφηκε σε βίντεο να επιχειρεί να περάσει από σημείο όπου περιπολικά της California Highway Patrol (CHP) πραγματοποιούσαν προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Interstate 280, στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις ήρθαν να προστεθούν σε παρόμοια περιστατικά που είχαν σημειωθεί τον Μάιο του 2026, όταν οχήματα της Waymo είχαν εισέλθει ξανά σε ενεργές ζώνες έργων. Τότε η εταιρεία είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της στους αυτοκινητοδρόμους, προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα των συστημάτων της να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Η υπηρεσία επέστρεψε τον Ιούλιο, έπειτα από αναβαθμίσεις στο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης.

Η Waymo σταματά τις διαδρομές στους αυτοκινητοδρόμους σε όλη την Αμερική

Η απόφαση της Καλιφόρνιας δεν έμεινε χωρίς ευρύτερες συνέπειες. Η Waymo ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τις εμπορικές διαδρομές σε αυτοκινητοδρόμους και στις υπόλοιπες αγορές όπου προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι τα robotaxi της δεν θα μεταφέρουν επιβάτες μέσω αυτοκινητοδρόμων, ούτε σε περιοχές εκτός Καλιφόρνιας, όπως το Φοίνιξ, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Όστιν, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η απαγόρευση στην Καλιφόρνια δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι η Waymo να αποδείξει στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχει λάβει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα και ότι τα οχήματά της μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια εργοτάξια, οχήματα έκτακτης ανάγκης και άλλες ιδιαίτερες συνθήκες στον δρόμο.