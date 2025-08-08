Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι η εταιρεία κατασκεύασε το 600.000ο μοντέλο της σειράς G-Class. Το SUV, ένα πλήρως ηλεκτρικό G580 με τεχνολογία EQ σε μεταλλικό χρώμα Obsidian Black, βγήκε από τη γραμμή παραγωγής πριν από λίγες ημέρες στο Γκρατς της Αυστρίας, όπου κατασκευάζεται το μοντέλο.

Το ορόσημο είναι αξιοσημείωτο, και όχι μόνο επειδή το 600.000 είναι ένας ωραίος, στρογγυλός αριθμός. Μόλις πριν από δύο χρόνια, η Mercedes γιόρτασε την παραγωγή 500.000 αυτοκινήτων της σειράς G-Class, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό μοντέλο με ρετρό θέμα που θα γινόταν η έμπνευση για την έκδοση G-Class Edition Stronger Than the 1980s. Το γεγονός ότι η εταιρεία παρήγαγε άλλα 100.000 πολυτελή SUV σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αντιπροσωπεύει σημαντική ανάπτυξη για τη μάρκα.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το πλαίσιο, η Mercedes χρειάστηκε τρία χρόνια για να περάσει από 400.000 σε 500.000 μονάδες και περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα για να περάσει από 300.000 σε 400.000 μονάδες.

Δεν μας εκπλήσσει ιδιαίτερα η αύξηση της δημοτικότητας της G-Class. Αν και η S-Class και η E-Class βρίσκονται σε παραγωγή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το SUV με την στρατιωτική έμπνευση έχει γίνει το στολίδι της γκάμας της Mercedes, με τεράστιες λίστες αναμονής που διαρκούν χρόνια.

Η G-Class είναι επίσης το πιο εξατομικευμένο αυτοκίνητο της γκάμας, σύμφωνα με τη Mercedes. Η εταιρεία αναφέρει ότι πάνω από το 90% των αγοραστών επιλέγουν θέλουν και πληρώνουν παραπάνω για να βάλουν την προσωπική τους πινελιά. Η ζήτηση για αποκλειστικά χρώματα βαφής έχει επίσης αυξηθεί. Από πέρυσι, οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν από πάνω από 20.000 αποχρώσεις χάρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα εξατομίκευσης.

Αν και το G-Wagon έχει εξελιχθεί σημαντικά από το ντεμπούτο του το 1979, πιστεύουμε ότι η επιτυχία του οφείλεται στην ικανότητά του να παραμένει πιστό στις ρίζες του. Η σιλουέτα του SUV έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη για σχεδόν 50 χρόνια — ένα απίστευτο επίτευγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές απαιτήσεις ασφάλειας και αεροδυναμικής. Και ενώ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο και πολυτελές, διατηρεί τις εκπληκτικές ικανότητές του εκτός δρόμου.