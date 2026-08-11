Το ερώτημα όλων είναι γιατί οι κινεζικές εταιρείες καταφέρνουν όχι μόνο να κατασκευάζουν γρήγορα καινούργια μοντέλα, αλλά και να αλλάζουν τις εφαρμογές τους, ακόμη και σε project που μόλις παρουσίασαν. Η απάντηση είναι απλή. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται γρηγορότερα. Όμως η αλήθεια είναι πιο σύνθετη, αλλά και πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Ο Masato Katsumata, Chief Technology Officer της GAC International, αναλύει πώς το λογισμικό επαναπροσδιορίζει την έννοια της ποιότητας και γιατί η εξέλιξη ενός σύγχρονου αυτοκινήτου συνεχίζεται πλέον και μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο παραγωγής του, και, κατά συνέπεια, τη φιλοσοφία που μεταφέρει η AION στην Ευρώπη και ήδη στην Ελλάδα.

Η AION σχεδιάζεται στην Ευρώπη, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, και βρίσκεται πλέον στους δρόμους της Ελλάδας.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως το 50,6% είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό ποσοστό σε μια αγορά που έχει μάθει να μιλά με τεράστιους αριθμούς, όπως είναι, άλλωστε, η αγορά της Κίνας. Με αυτό το ποσοστό, όμως, αποτυπώνεται μια εξέλιξη που αφορά πλέον ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία με τα οποία ανοίγει το βίντεο της GAC, κατά 50,6% αυξήθηκαν σε ετήσια βάση οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας, το πρώτο τετράμηνο του 2026. Πίσω από την εντυπωσιακή επίδοση βρίσκεται ένα ακόμη μεγαλύτερο θέμα: η ταχύτητα με την οποία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσει νέα μοντέλα, ενσωματώνει τεχνολογίες και διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα που απασχολεί πλέον τον κλάδο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας: πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα;

Η απάντηση έχει μεγαλύτερο βάθος από την παραγωγική δυναμικότητα, το μέγεθος της αγοράς ή τους γρήγορους ρυθμούς εργασίας. Συνδέεται με έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του αυτοκινήτου, με νέες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές και, κυρίως, με τη μετάβαση από το αυτοκίνητο, ως αμιγώς μηχανικό προϊόν στο αυτοκίνητο, ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο, ψηφιακό σύστημα.

Αναμφισβήτητα, η ματιά του Chief Technology Officer της GAC International, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ακριβώς επειδή ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους: την παραδοσιακή μηχανολογία και τη νέα εποχή του software-defined vehicle.

Μέσα από το video εξηγεί γιατί οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατάφεραν να περιορίσουν θεαματικά τους χρόνους εξέλιξης, πώς το λογισμικό επαναπροσδιορίζει την ποιότητα και γιατί το αυτοκίνητο της νέας εποχής συνεχίζει, το ίδιο, να βελτιώνεται συνεχώς, ακόμη και μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο παραγωγής του.

Η μετάβαση από αυτοκίνητο με μηχανή στο αυτοκίνητο με ψηφιακό σύστημα.

Στη δεκαετία του 1990, όπως εξηγεί, περίπου το 95% της εξέλιξης ενός αυτοκινήτου αφορούσε τον φυσικό, μηχανικό του κόσμο: το πλαίσιο, το αμάξωμα, τον κινητήρα, την ανάρτηση, τα υλικά και τη βιομηχανική παραγωγή.

Σήμερα, το λογισμικό, οι ψηφιακές λειτουργίες, η συνδεσιμότητα, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το μισό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο, του αναπτυξιακού έργου ενός νέου οχήματος.

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί, φυσικά, να κινείται πάνω σε τέσσερις τροχούς. Παράλληλα, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει καθορίζεται πλέον από τον κώδικα.

Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια τεχνολογική προσθήκη. Αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή αρχιτεκτονικής.

Το σύγχρονο αυτοκίνητο σχεδιάζεται, ως ένα ολοκληρωμένο μηχανικό και ψηφιακό προϊόν, με τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάστασή του, να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να βελτιώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Γιατί οι κινεζικές εταιρείες κινούνται τόσο γρήγορα;

Η συνηθισμένη απάντηση είναι ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται γρηγορότερα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη, αλλά και πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Ο Katsumata εντοπίζει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: πολλοί από τους νεότερους κατασκευαστές στην Κίνα δεν διαθέτουν το βάρος της ιστορίας παλαιών πλατφορμών, διαδικασιών και τεχνολογικών συστημάτων, που δημιουργήθηκαν για την εποχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Δεν χρειάζεται, επομένως, να μετατρέψουν πρώτα έναν ολόκληρο οργανισμό, σχεδιασμένο για τον προηγούμενο αιώνα, σε εταιρεία της ψηφιακής εποχής.

Μπορούν να ξεκινήσουν από «λευκή σελίδα» και σχεδόν από μηδενική βάση.

Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές, αντίθετα, καλούνται να αλλάξουν πλατφόρμες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές, προμηθευτές, διαδικασίες ανάπτυξης και, το δυσκολότερο από όλα, νοοτροπία και τρόπο σκέψης.

Η ταχύτητα των κινεζικών εταιρειών δεν προκύπτει, επομένως, μόνο επειδή τρέχουν περισσότερο. Προκύπτει και επειδή δεν χρειάζεται να «ξηλώσουν» τις παλαιές βάσεις, δομές και ξεπερασμένα μοντέλα ανθρώπινης λογικής.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές σχεδιάζονται εξαρχής με βάση τη λογική του software-defined vehicle. Έτσι, το hardware και το software εξελίσσονται πιο ευέλικτα, ενώ οι αλλαγές σε ένα σύστημα ενσωματώνονται ευκολότερα, με λιγότερες επιπτώσεις στα υπόλοιπα.

Σε αυτή τη διαφορετική οργάνωση της εξέλιξης βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της ταχύτητας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Η μηχανική παραμένει θεμελιώδης, λειτουργεί όμως πλέον μέσα σε ένα πιο ευέλικτο, διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο.

Ένα σύγχρονο όχημα αποτελείται από περίπου 25.000 επιμέρους εξαρτήματα. Ακόμη και αν κάθε ομάδα εξέλιξης επιδιώκει το απόλυτο, είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί κάθε πιθανή συνθήκη που θα συναντήσει ένα αυτοκίνητο σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Katsumata χρησιμοποιεί, σ’ αυτό το σημείο, μια εύστοχη ανθρώπινη αναλογία: ακόμη και ένας άνθρωπος που γεννήθηκε με άριστες φυσικές προδιαγραφές χρειάζεται, όσο περνούν τα χρόνια, συστηματικό έλεγχο της υγείας του.

Το ίδιο ισχύει πλέον και για το αυτοκίνητο.

Η υψηλή ποιότητα του hardware πρέπει να συμπληρώνεται από ένα διαρκές ψηφιακό «check-up»: παρακολούθηση των συστημάτων, έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση δεδομένων και δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσω Over-the-Air ενημερώσεων.

Έτσι, η ποιότητα δεν αποτελεί μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο τη στιγμή που «εγκαταλείπει» το εργοστάσιο παραγωγής του. Αποτελεί και την ικανότητά του να παραμένει ασφαλές, λειτουργικό και τεχνολογικά επίκαιρο μετά την πώληση.

AION V: η φιλοσοφία γίνεται αυτοκίνητο

Το AION V αποδίδει 204 PS, διαθέτει μπαταρία LFP 75,26 kWh, έως 510 km αυτονομίας στον μικτό κύκλο WLTP. Η φόρτιση από 30% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 18 λεπτά, ενώ έχει αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP.

Στην Ελλάδα, η GAC AION από τον Ιανουάριο 2026, εκπροσωπείται από την Inchcape Hellas και έχει ήδη δημιουργήσει μια διακριτή παρουσία στην αγορά της ηλεκτροκίνησης με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.

Το AION V απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ευρυχωρία, την άνεση και την αυτονομία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρικού SUV.

Το AION UT φέρνει την ίδια φιλοσοφία σε ένα πιο compact και αστικό σχήμα. Με ισχύ 204 PS, μπαταρία 60 kWh και αυτονομία έως 430 km WLTP, συνδυάζει τις διαστάσεις ενός σύγχρονου hatchback με χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η μάρκα μετά από την 7μηνη παρουσία της στην χώρα μας διαθέτει ήδη τρία σημεία πώλησης, στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης, δημιουργώντας έτσι έναν πρώτο ουσιαστικό γεωγραφικό άξονα παρουσίας στη χώρα.

Μέχρι το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027, ο σχεδιασμός της GAC AION προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της στον Ελλαδικό χώρο, ώστε ακόμη περισσότεροι οδηγοί να μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα, την τεχνολογία και τη συνολική εμπειρία της μάρκας.