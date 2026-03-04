Όταν μιλάμε για SUV με παρουσιαστικό που δεν περνάει απαρατήρητο, το Geely Galaxy Cruiser είναι ο ορισμός. Ένα θηριώδες μοντέλο που ευελπιστεί να γίνει η πιο ξεκάθαρη, μέχρι στιγμής, πρόταση από Κινέζο κατασκευαστή που βάζει στο στόχαστρο τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς και ιαπωνικούς «ειδικούς» του χώρου, όπως τα Land Rover Defender και Toyota Land Cruiser. Με σχεδίαση που θυμίζει άρμα μάχης και τετρακίνηση που υπόσχεται εξαιρετικές ικανότητες εκτός δρόμου, το Galaxy έρχεται στην Ευρώπη με σοβαρές φιλοδοξίες.

Η Geely παρουσίασε πρώτα το Galaxy σε μορφή concept, με στόχο να δείξει μια νέα κατεύθυνση στην αισθητική και τις δυνατότητες του off-road SUV της. Φυσικά και το όνομα «Galaxy» δεν επιλέχθηκε τυχαία καθώς θέλει να υπογραμμίσει τη μεγαλειώδη παρουσία του συνόλου, το οποίο αυτή την περίοδο πραγματοποιεί τις τελευταίες δοκιμές του.

Το Galaxy ακολουθεί μια ξεκάθαρη σχεδιαστική γλώσσα που αναμιγνύει στοιχεία σύγχρονου SUV με κλασικές γραμμές. Το μπροστινό μέρος είναι άκρως σκληροτράχηλο με έντονες, οριζόντιες επιφάνειες, μεγάλη μάσκα και φωτιστικά σώματα που αποπνέουν δύναμη και αγριάδα. Από πλευράς διαστάσεων, το Galaxy είναι μεγάλο και επιβλητικό, με μια γραμμή που δείχνει πως έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, χώρο και φυσικά ικανότητες σε κάθε είδους έδαφος.

Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από το μεγάλο ύψος του αμαξώματος, τη μακριά απόσταση από το έδαφος και τα πλατιά μετατρόχια στοιχεία που, σε συνδυασμό με τα αισθητικά «δεσίματα» του αμαξώματος, δίνουν την εικόνα ενός 4×4 σχεδιαστικά έτοιμου για σοβαρή περιπέτεια.

Μέχρι στιγμής η Geely δεν έχει δώσει επίσημα πλήρη τεχνικά δεδομένα για το Galaxy στην Ευρώπη, όμως από τις πρώτες πληροφορίες και τα concept στοιχεία είναι σαφές ότι το αυτοκίνητο θα βασίζεται σε μια υβριδική πλατφόρμα με έμφαση στην τετρακίνηση και την υψηλή ροπή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το σύστημα κίνησης πιθανότατα θα απαρτίζεται από turbo βενζινοκινητήρα μαζί με 3 ηλεκτροκινητήρες. Ένας συνδυασμός που θα προσφέρει τόσο ιπποδύναμη πολλών εκατοντάδων ίππων (800+), όσο και τεράστια ηλεκτρική αυτονομία (300+χλμ.). Αν και οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν ακόμα άγνωστοι, αναμένεται ότι η απόδοση του Galaxy Cruiser θα το φέρει σε επίπεδα που μπορούν να ανταγωνιστούν κορυφαία SUV.

Η Geely υπόσχεται ότι το Galaxy δεν είναι απλώς μεγαλοπρεπές στο μάτι αλλά ένα πραγματικό 4×4 εργαλείο που θα προσφέρει τόσο ποιότητα κύλισης σε άσφαλτο όσο και την ικανότητα να κινείται με σιγουριά σε χωμάτινες και δύσκολες διαδρομές. Αυτό σημαίνει πως το Galaxy θα επιδιώξει να συνδυάσει δύο κόσμους που σπάνια δένουν χωρίς συμβιβασμούς: την άνεση και την ποιότητα κύλισης στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο με την αυθεντικότητα της τετρακίνησης σε δύσκολες συνθήκες.

Αυτό όμως που πραγματικά τραβά την προσοχή είναι η λειτουργία “swimming mode”. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Geely για το πρωτότυπο Galaxy Cruiser, το μοντέλο μπορεί να επιπλέει έως και δύο ώρες, κινούμενο στο νερό με ταχύτητα που φτάνει τα 8,5 χλμ./ώρα. Το αν η εντυπωσιακή αυτή δυνατότητα θα περάσει αυτούσια και στην έκδοση παραγωγής, μένει να αποδειχθεί. Οι απαντήσεις αναμένονται μέσα στο 2026, όταν το Galaxy λανσαριστεί αρχικά στην τεράστια αγορά της Κίνας και στη συνέχεια ξεκινήσει την εμπορική του πορεία και στην Ευρώπη.

Με την αύξηση της ζήτησης για SUV και ικανών 4×4 μοντέλων που δεν θέλουν να θυσιάσουν άνεση ή τεχνολογία, η Geely επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στην αγορά προσφέροντας μια πρόταση προσανατολισμένη σε οικογενειακή, καθημερινή χρήση, αλλά έτοιμη να ανταπεξέλθει και σε περιπέτειες εκτός δρόμου.