Το Ε2, το μικρό αυτοκίνητο της Geely E2 παρουσιάσθηκε στην Auto Athina 2026 και είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά.

Η απόβαση στην Ελλάδα του ολοκαίνουργιου Geely E2 έγινε στην Auto Athina 2026. Οι επικεφαλής της εταιρίας στην Ελλάδα εκτιμούν ότι το μικρό αυτοκίνητο θα αλλάξει τα δεδομένα στην αστική ηλεκτροκίνηση. Το ολοκαίνουργιο compact μοντέλο υπόσχεται να συνδυάσει την ευελιξία που απαιτεί το σύγχρονο αστικό περιβάλλον με την ποιότητα, τους χώρους και την προηγμένη τεχνολογία που συνήθως συναντά κανείς σε οχήματα ανώτερης κατηγορίας.

Αποτελώντας το τρίτο κατά σειρά μοντέλο που εντάσσεται στην γκάμα της μάρκας –πλαισιώνοντας το ήδη γνωστό E5– το E2 δεν έρχεται τυχαία. Κουβαλάει τον τίτλο του παγκόσμιου best-seller στις κατηγορίες A και B για το 2025, ρίχνοντας στη μάχη της ελληνικής αγοράς ισχυρά «χαρτιά», όπως ο πλούσιος εξοπλισμός και η κορυφαία ασφάλεια, πιστοποιημένη με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP.

Ευελιξία πόλης, χώροι… λιμουζίνας

Κάτω από το κομψό του αμάξωμα κρύβεται ένα αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα που αποδίδει 85 kW, ικανό να εξασφαλίσει αυτονομία έως και 345 χιλιόμετρα (κατά το πρότυπο WLTP). Οι συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις (4,135 μ. μήκος, 1,805 μ. πλάτος και 1,58 μ. ύψος) και η εξαιρετική ακτίνα στροφής των 4,95 μέτρων του χαρίζουν παροιμιώδη ευελιξία στα στενά της πόλης. Ωστόσο, η έκπληξη κρύβεται στο εσωτερικό: χάρη στο γενναιόδωρο μεταξόνιο των 2,65 μέτρων, η καμπίνα παραμένει απρόσμενα ευρύχωρη, ικανή να φιλοξενήσει με άνεση έως και πέντε επιβάτες.

Σχεδίαση βασισμένη στη «χρυσή τομή»

Σε επίπεδο αισθητικής, η παγκόσμια ομάδα σχεδιασμού της Geely εφάρμοσε τον κανόνα της χρυσής τομής, δημιουργώντας ένα αμάξωμα με αρμονικές αναλογίες, καθαρές γραμμές και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Στο μπροστινό μέρος, το βλέμμα μαγνητίζουν οι full LED προβολείς. Με σχεδίαση που παραπέμπει σε φτερά, δένουν αρμονικά με τις καμπύλες του αμαξώματος, διαμορφώνοντας μια φιλική και άμεσα αναγνωρίσιμη μάσκα. Στο προφίλ του αυτοκινήτου, οι γλυπτές επιφάνειες και οι ημιχωνευτές χειρολαβές προσδίδουν έναν premium και λιτό χαρακτήρα. Την εικόνα ολοκληρώνει το πίσω μέρος, όπου τα εντυπωσιακά full LED φανάρια –αποτελούμενα από 78 επιμέρους φωτιστικές μονάδες– μαζί με τη σχεδίαση του παρμπρίζ, τονίζουν το πλάτος και το δυναμικό στήσιμο του νέου E2.