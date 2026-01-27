Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Geely είναι το νέο EX5, που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας, με το πιο ελκυστικό και ξεκάθαρο πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM. Το ευέλικτο πρόγραμμα FREEDOM προσφέρει το Geely EX5 Pro με άμεσο οικονομικό όφελος, ακόμα και συνδυαστικά με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης, από 0% επιτόκιο.

Με το πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM το νέο EX5 έχει τιμή εκκίνησης από 26.990 ευρώ, άμεσο οικονομικό όφελος έως 5.000 ευρώ και επιδότηση του προγράμματος κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Επίσης υπάρχει δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο και δόση €239/μήνα.

Ποιοι είναι οι τρόποι απόκτησης του με το FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση + FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500

Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500

Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000

Με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, τεχνολογία μπαταρίας Short Blade LFP για αξιόπιστη λειτουργία έως 1.000.000 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, εγγύηση 6 ετών, και ασφάλεια 5 αστέρων, το ετοιμοπαράδοτο Geely EX5 κάνει την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο FREEDOM από ποτέ.