Το ολοκαίνουργιο Geely Starray EM-i που επιλέχθηκε για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» από τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου που εκπροσωπούν το θεσμό «ΑτΧ».

Η Geely παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας είναι σχετικά νέα εταιρία, έχει μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά (*). Εκπροσωπεί τη νέα γενιά των plug-in hybrid SUV. Τα μεγάλα όπλα του Starray EM-i, είναι η προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid, οι κορυφαίοι χώροι και η εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής.

Βασισμένο στη σύγχρονη αρχιτεκτονική GEA και εξοπλισμένο με το σύστημα κίνησης EM-i Super Hybrid, το Starray έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τόσο τις αστικές μετακινήσεις χωρίς σταγόνα καυσίμου, όσο και τις μεγάλες αποδράσεις χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν:

Κορυφαία αυτονομία: Προσφέρει έως 136 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, ενώ η συνολική του αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.055 χιλιόμετρα.

Ισχυρές επιδόσεις: Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 PS, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση.

Ταχεία φόρτιση: Η μπαταρία τεχνολογίας LFP (στην έκδοση Ultra) φορτίζει σε ταχυφορτιστή DC από το 30% στο 80% σε μόλις 16 λεπτά.

High-tech εσωτερικό και ασφάλεια 5 αστέρων

Η βαθμολογία των 5 αστέρων από τον Euro NCAP υπογραμμίζει την έμφαση που έχει δοθεί στον τομέα της ασφάλειας. Παράλληλα, η καμπίνα του Starray EM-i διακρίνεται για τον premium χαρακτήρα και την ευρυχωρία της. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει την εντυπωσιακή χωρητικότητα των 2.065 λίτρων με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Ο βασικός εξοπλισμός είναι πλουσιότατος και περιλαμβάνει (ανάλογα με την έκδοση):

Κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών

Head-up display

Πλήρη σουίτα με 16 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Διαθεσιμότητα και Τιμές

Το Geely Starray EM-i είναι ήδη διαθέσιμο στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της μάρκας για παραγγελία, με άμεση παράδοση.

Η τιμή του ξεκινά από 32.990€ (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους FREEDOM Bonus). Επιπλέον, για όσους επιθυμούν χρηματοδότηση, η GEO Mobility Hellas προσφέρει ένα εξαιρετικά προνομιακό άτοκο πρόγραμμα (επιτόκιο 0%) με μηνιαία δόση από 254€.*

(Σημείωση χρηματοδότησης για την έκδοση Pro: Τιμή 34.990€, προκαταβολή 19.990€, διάρκεια 60 μήνες, επιτόκιο 0% πλέον 0,60% Ν.128/1975, έξοδα χρηματοδότησης 270€ και ΣΕΠΠΕ: 1,3267%. Χορήγηση από την Open Bank).

(*) Στη χώρα τα Geely εκπροσωπούνται από τη GEO Mobility Hellas.