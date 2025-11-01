Μεγάλη ανταπόκριση είχε το κάλεσμα της Ford και στην Ελλάδα. Το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 1 τόνο τροφίμων μετά την άμεση ανταπόκριση, τόσο των μελών των τοπικών κοινωνιών, όσο και των φίλων και πελατών της μάρκας.

Η κοινωνική δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Ελλάδα, καταγράφοντας θερμή ανταπόκριση από τις τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Οι Επίσημοι Έμποροι Ford ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνεργάστηκαν με φορείς, εθελοντές αλλά και μέλη των κοινοτήτων, δημιουργώντας έτσι ισχυρό κύμα αλληλεγγύης που αποτυπώθηκε τόσο στον όγκο, όσο και στην ποιότητα των δωρεών.

Κατά την περίοδο από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2025, οι εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα αποτέλεσαν τα σημεία συγκέντρωσης όπου η τοπική κοινωνία, οι πελάτες, καθώς και οι φίλοι της μάρκας ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα να στηρίξουν οικογένειες και προγράμματα αλληλεγγύης. Η δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» οργανώθηκε με σαφείς κανόνες όσον αφορά την παραλαβή των τροφίμων και συντονίστηκε ώστε οι δωρεές να πραγματοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Συνολικά, στη χώρα μας συγκεντρώθηκε πάνω από 1 τόνος τροφίμων – κυρίως κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και άλλα συσκευασμένα προϊόντα μακράς διάρκειας – τα οποία παραδόθηκαν στους χώρους των εκθέσεων των Επίσημων Εμπόρων Ford. Οι δωρητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για προσφορά καλά σφραγισμένων προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προσφερόμενα αγαθά είναι κατάλληλα για άμεση διανομή.

Η συλλογή και η περαιτέρω διαχείριση των ειδών πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι ανέλαβαν τη διανομή τους στις περιοχές όπου κάθε Έμπορος Ford δραστηριοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όλα τα τρόφιμα θα φτάσουν σε οικογένειες και προγράμματα στήριξης των τοπικών κοινωνιών με στοχευμένο και διαφανή τρόπο.

Μια πρωτοβουλία με παγκόσμια απήχηση

Η πρωτοβουλία στην Ελλάδα εντάσσεται σε μία ευρύτερη, παγκόσμια προσπάθεια της Ford για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας. Σε διεθνές επίπεδο, περισσότεροι από 1600 Επίσημοι Έμποροι Ford από 31 χώρες συνεργάστηκαν και συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής.

Η ολοκλήρωση της δράσης “Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά”, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνει ότι όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να προσφέρουμε απτή και άμεση βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Η συμμετοχή του κοινού και των φίλων της Ford, σε συνδυασμό με τη δέσμευση των Επίσημων Εμπόρων, αποτελούν έμπρακτο παράδειγμα αλληλεγγύης.

Η Ford ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την τόσο σημαντική προσφορά που σκοπό είχε να βοηθηθούν οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα και έχουν τη στήριξη όλων μας. Η ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων που προσέφεραν ό,τι μπορούσαν, και η συνεργασία των εμπόρων, των εθελοντών, των τραπεζών τροφίμων και των μη κερδοσκοπικών φορέων, ήταν εντυπωσιακή. Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας και για το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

