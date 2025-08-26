Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να κάνετε δικό σας ένα από τα πιο αγαπημένα σπορ σεντάν της δεκαετίας του 1980, το οποίο κάποτε ανήκε σε ένα είδωλο της Formula 1. Είναι η Mercedes-Benz 190 E (W201) που ανήκε στον θρυλικό οδηγό Άιρτον Σένα, η οποία θα είναι το αστέρι μιας επερχόμενης δημοπρασίας στο Λονδίνο τον Νοέμβριο. Το αυτοκίνητο έχει εκτιμώμενη αξία από 290.000 έως 320.000 ευρώ.

Και δεν είναι απλώς «οποιαδήποτε» 190. Αυτό είναι το προσωπικό αυτοκίνητο του Σένα, το οποίο αγοράστηκε από τον Βραζιλιάνο πρωταθλητή το 1985, αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία του στο Nürburgring στον Αγώνα των Πρωταθλητών, έναν από τους αγώνες που σηματοδότησαν την αρχή της θρυλικής του αγωνιστικής καριέρας.

Στις 12 Μαΐου 1984, ο νεαρός Σένα, που έκανε τότε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με μια Toleman, προσκλήθηκε από τη Mercedes να συμμετάσχει σε έναν εορταστικό αγώνα για να σηματοδοτήσει τα εγκαίνια της νέας πίστας Nürburgring GP-Strecke. Στην εκκίνηση βρίσκονταν 20 από τα μεγαλύτερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού εκείνης της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των Niki Lauda, ​​Alain Prost και Carlos Reutemann. Όλοι αγωνίζονταν με τη νέα 190 E 2.3-16.

Σε βροχερές συνθήκες, ο Σένα άφησε άναυδο τον κόσμο: ξεκινώντας τρίτος, νίκησε τον Lauda και τον Prost, φέρνοντας το αυτοκίνητό του στη γραμμή τερματισμού μπροστά από μια σειρά καταξιωμένων πρωταθλητών. Ήταν τότε που ο Βραζιλιάνος αποφάσισε ότι ήθελε να αποκτήσει τη δική του 190.

Ο Σένα παρήγγειλε αυτή τη Mercedes απευθείας από το εργοστάσιο το 1985. Την παρέλαβε στη Στουτγάρδη με τον συμπατριώτη του Μαουρίσιο Γκούγκελμιν, οδηγώντας την στην κατοικία του στο Έσερ της Αγγλίας. Το αυτοκίνητο, σε μεταλλικό χρώμα Smoke Silver και μαύρο δερμάτινο εσωτερικό, έχει τα πρωτότυπα έγγραφα που πιστοποιούν την αγορά του Σένα. Συνοδεύεται από το τιμολόγιο εργοστασίου, τα έγγραφα κυκλοφορίας και τις φορολογικές αποδείξεις στο όνομά του.

Ο Σένα το οδήγησε για δύο χρόνια, συγκεντρώνοντας λίγο λιγότερο από 35.000χλμ. πριν το πουλήσει το 1987 εν αναμονή της μετακόμισής του στο Μονακό και της McLaren. Τα επόμενα χρόνια, η 190 άλλαξε χέρια μερικές φορές, μεταξύ άλλων και με τον τωρινό ιδιοκτήτη, ο οποίος την αγόρασε το 1996 και μετακόμισε στην Αυστραλία μαζί της το 2004.

Σήμερα, το αυτοκίνητο έχει λίγο λιγότερο από 241.000 χλμ. και διατηρεί αρκετές μοναδικές λεπτομέρειες, όπως την υπογραφή του Νίκι Λάουντα που είναι τοποθετημένη στο χώρο του κινητήρα. Περιλαμβάνονται ακόμα η εργαλειοθήκη, το στερεοφωνικό, ο αρχικός πυροσβεστήρας, ακόμη και το κιτ Πρώτων Βοηθειών που δεν έχει ανοιχτεί ποτέ.