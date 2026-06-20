Το καλοκαίρι έφτασε και το σύστημα κλιματισμού ενός αυτοκινήτου δουλεύει… υπερωρίες. Όταν όμως ο αέρας που βγαίνει από τους αεραγωγούς δεν είναι αρκετά κρύος ή έχει σχεδόν την ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Η συνηθέστερη αιτία είναι η απώλεια ψυκτικού υγρού, γνωστού ως «φρέον». Παρότι το κύκλωμα του κλιματισμού είναι κλειστό, με την πάροδο των ετών μπορεί να παρουσιαστούν μικρές διαρροές από σωληνώσεις, συνδέσεις ή τσιμούχες. Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή μείωση της απόδοσης του συστήματος μέχρι το σημείο που ο αέρας παύει να ψύχεται αποτελεσματικά. Σε πολλές περιπτώσεις ένα απλό service κλιματισμού αρκεί για να επαναφέρει την απόδοση. Η διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο στεγανότητας και επαναπλήρωση με τη σωστή ποσότητα. Αν δεν υπάρχει διαρροή, το κόστος συνήθως παραμένει σχετικά χαμηλό, κοντά στα 50 ευρώ.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό και δεν λύνεται με μια απλή συμπλήρωση ψυκτικού υγρού. Ένας φθαρμένος ή ελαττωματικός συμπιεστής (κομπρέσορας), που αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος κλιματισμού, μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόδοση του air condition ή ακόμη και να το θέσει εκτός λειτουργίας.

Παράλληλα, βλάβη στο βαντιλατέρ ψύξης του συμπυκνωτή, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το A/C να λειτουργεί ικανοποιητικά όταν το αυτοκίνητο κινείται, αλλά να χάνει την αποτελεσματικότητά του σε χαμηλές ταχύτητες ή όταν είναι σταματημένο στην κίνηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να είναι ένας ελαττωματικός αισθητήρας πίεσης ή ηλεκτρική βλάβη που δεν επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργήσει σωστά. Ακόμη και ένα βουλωμένο φίλτρο καμπίνας μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το air condition δεν ψύχει επαρκώς, καθώς περιορίζει σημαντικά τη ροή του αέρα προς το εσωτερικό. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσει κάποιος σε επισκευές ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί πλήρης διάγνωση του συστήματος από εξειδικευμένο συνεργείο.

Εάν πάλι, όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, η καμπίνα αποκτά μια δυσάρεστη μυρωδιά, τότε πιθανότατα έχουν αναπτυχθεί βακτήρια και μύκητες στο σύστημα από την συσσωρευμένη υγρασία. Σε αυτή τη περίπτωση οι ειδικοί προτείνουν απολύμανση του κυκλώματος (είναι από τους λόγους που πρέπει μία στο τόσο να ανάβουμε τον κλιματισμό ακόμα και το χειμώνα).

TIP: Εάν κάνετε έλεγχο του κλιματισμού κάθε δύο χρόνια, ακόμη και αν φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, θα προλάβετε έγκαιρα μικρές διαρροές και σίγουρα θα αποφύγετε δαπανηρές επισκευές στο μέλλον.