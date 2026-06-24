Σε μια από τις πιο ασυνήθιστες δοκιμές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, η Ford αποφάσισε να επιστρατεύσει μια εκπαιδευμένη αρκούδα βάρους περίπου 360 κιλών προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνατότητες του νέου πακέτου ασφαλείας Ford Security Package.

Πρωταγωνιστής του ξεχωριστού αυτού πειράματος ήταν ο «Tag», μια αρκούδα Kodiak που έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και το δημοφιλές Yellowstone. Η Ford άφησε την αρκούδα να αλληλεπιδράσει ελεύθερα με ένα F-150 Platinum, θέλοντας να δείξει πώς λειτουργούν τα προηγμένα συστήματα προστασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Tag (ο οποίος έχει 2.5μ. ύψος και ζυγίζει 360 κιλά) κούνησε έντονα το όχημα, γρατζούνισε τα πάνελ του αμαξώματος, έσπασε ένα παράθυρο και κατάφερε ακόμη και να ανοίξει μία από τις πόρτες του μοντέλου. Παρά τις… επιθέσεις, το φορτηγό συνέχισε να καταγράφει κάθε κίνηση και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη σε πραγματικό χρόνο.

Τι προσφέρει το νέο πακέτο ασφαλείας της Ford

Το νέο Ford Security Package έχει σχεδιαστεί κυρίως για την προστασία από κλοπές, ένα πρόβλημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο κόσμο. Το σύστημα μπορεί να ειδοποιήσει τον οδηγό σε περίπτωση παραβίασης της καμπίνας, ανοίγματος θυρών, απενεργοποίησης βασικών συστημάτων ή απρόσμενης μετακίνησης και ρυμούλκησης του οχήματος.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις κάμερες του οχήματος μέσω smartphone, αποθήκευσης βίντεο στο cloud, αλλά και ενεργοποίησης της λειτουργίας Start Inhibit, η οποία ουσιαστικά μπλοκάρει την εκκίνηση του κινητήρα, ακόμη και αν κάποιος διαθέτει το κλειδί του οχήματος.