Αν υπάρχει ένα στοιχείο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τη Ferrari, αυτό είναι αναμφίβολα το κόκκινο χρώμα. Πώς όμως, έφτασε το κόκκινο να θεωρείται σχεδόν αυτονόητη επιλογή για μια Ferrari; Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην αισθητική, ούτε σε κάποια προσωπική προτίμηση του Enzo Ferrari.

Η ιστορία ξεκινά στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν οι αγώνες αυτοκινήτου είχαν διαφορετικούς κανόνες και τα χρώματα των αγωνιστικών αποτελούσαν ένδειξη εθνικής προέλευσης.

Όταν τα χρώματα δήλωναν την εθνικότητα

Στις πρώτες διεθνείς διοργανώσεις, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα βάφονταν με συγκεκριμένα χρώματα ανάλογα με τη χώρα που εκπροσωπούσαν. Η Ιταλία είχε το κόκκινο, η Μεγάλη Βρετανία το πράσινο, η Γαλλία το μπλε, ενώ τα γερμανικά αυτοκίνητα συνδέθηκαν με το λευκό και αργότερα με το ασημί.

Έτσι γεννήθηκε το Rosso Corsa, δηλαδή το «αγωνιστικό κόκκινο». Δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη Ferrari, αλλά αποτελούσε το χρώμα της Ιταλίας στους αγώνες, το οποίο χρησιμοποιούσαν και άλλοι κατασκευαστές της χώρας. Όταν ο Enzo Ferrari ίδρυσε τη Scuderia Ferrari το 1929 και αργότερα ξεκίνησε την παραγωγή αυτοκινήτων με το δικό του όνομα, το κόκκινο είχε ήδη βαθιές ρίζες στον ιταλικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το πρώτο μοντέλο που κατασκευάστηκε στο Maranello, η Ferrari 125 S, παρουσιάστηκε το 1947 με κόκκινο αγωνιστικό χρώμα. Η επιλογή, επομένως, δεν ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό εμπορικό σήμα από το μηδέν. Ήταν η συνέχεια μιας ήδη καθιερωμένης παράδοσης.

Η Formula 1 έκανε το κόκκινο παγκόσμιο σύμβολο

Το επόμενο κεφάλαιο γράφτηκε στις πίστες. Η Ferrari συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 από την πρώτη σεζόν, το 1950, και οι επιτυχίες της βοήθησαν να συνδεθεί το κόκκινο με την ταχύτητα, την τεχνολογία και τη νίκη. Από τις εποχές των Niki Lauda και Gilles Villeneuve μέχρι την κυριαρχία του Michael Schumacher, οι κόκκινες μονοθέσιες έγιναν αναγνωρίσιμες σε εκατομμύρια θεατές. Η τηλεόραση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση.

Την ώρα που οι χορηγοί και οι εμπορικές συνεργασίες άλλαζαν την εμφάνιση των περισσότερων ομάδων, η Ferrari διατήρησε το κόκκινο στο επίκεντρο της ταυτότητάς της. Οι κανονισμοί για τις χορηγικές εμφανίσεις χαλάρωσαν από το 1968, όμως το χρώμα παρέμεινε σταθερό σημείο αναφοράς.

Δεν υπάρχει μόνο μία κόκκινη απόχρωση

Παρότι συχνά μιλάμε για το «κόκκινο της Ferrari» σαν να πρόκειται για μία συγκεκριμένη απόχρωση, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει πολλές παραλλαγές, όπως το κλασικό Rosso Corsa, το πιο φωτεινό Rosso Scuderia και το βαθύτερο Rosso Fiorano. Οι αποχρώσεις αλλάζουν ανάλογα με το μοντέλο, το φινίρισμα και την εποχή. Παράλληλα, η Ferrari προσφέρει στους πελάτες της μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, από κίτρινο και μπλε μέχρι πράσινο, γκρι και μαύρο.

Το κόκκινο, λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι όμως εκείνο που έχει καταφέρει να συνδέσει την αγωνιστική ιστορία της εταιρείας με την εικόνα των αυτοκινήτων δρόμου.