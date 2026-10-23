Αν έχεις ταξιδέψει σε αυτοκινητόδρομο, είναι πιθανό να έχεις συναντήσει κάποιο μεγάλο φορτηγό, όπου ορισμένοι από τους τροχούς του φαίνεται να αιωρούνται πάνω από την άσφαλτο. Ενώ οι υπόλοιποι πατούν κανονικά στον δρόμο, ένα επιπλέον ζευγάρι τροχών βρίσκεται σηκωμένο, σαν να μην έχει καμία απολύτως χρησιμότητα.

Η εικόνα μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Στην πραγματικότητα, όμως, τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία που εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός δεν είναι άλλος από το να προσαρμόζεται το φορτηγό στις ανάγκες του φορτίου που μεταφέρει, περιορίζοντας παράλληλα τα έξοδα συντήρησης και καυσίμου. Το μυστικό βρίσκεται στους λεγόμενους ανυψούμενους άξονες (lift axles), ένα σύστημα που επιτρέπει σε ορισμένους τροχούς να σηκώνονται όταν δεν χρειάζονται και να κατεβαίνουν ξανά όταν πρέπει να αναλάβουν μέρος του βάρους.

Πώς γίνεται να σηκώνονται οι τροχοί ενώ το φορτηγό κινείται;

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το βάρος ενός βαρέος οχήματος. Ένα φορτηγό που μεταφέρει μεγάλη ποσότητα εμπορευμάτων χρειάζεται να μοιράζει το βάρος του σε περισσότερους άξονες και τροχούς, ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι υπόλοιποι άξονες και να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια φορτίου. Όταν, όμως, το φορτηγό είναι άδειο ή μεταφέρει σχετικά μικρό φορτίο, ο πρόσθετος άξονας μπορεί να μην είναι απαραίτητος. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα τον ανασηκώνει και οι τροχοί του παύουν να ακουμπούν στο οδόστρωμα.

Υπάρχουν δύο βασικές διατάξεις. Ο pusher axle βρίσκεται πριν από τον κινητήριο άξονα, ενώ ο tag axle τοποθετείται πίσω του. Αντίστοιχοι ανυψούμενοι άξονες μπορούν να υπάρχουν και στα ρυμουλκούμενα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος. Η λειτουργία τους μπορεί να ελέγχεται από τον οδηγό ή να πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το σύστημα και τον κατασκευαστή.

Γιατί συμφέρει να μην πατούν όλοι οι τροχοί στον δρόμο;

Με την πρώτη ματιά, το να σηκώνεις τροχούς από το έδαφος μπορεί να μοιάζει παράλογο. Στην πράξη, όμως, προσφέρει οφέλη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες διανύουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο.

1. Μικρότερη φθορά στα ελαστικά

Όταν ένας τροχός δεν κυλά πάνω στην άσφαλτο, δεν υφίσταται τη συνήθη φθορά που προκαλεί η επαφή με το οδόστρωμα. Έτσι, τα ελαστικά του πρόσθετου άξονα μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο, εφόσον χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται.

2. Μικρότερη αντίσταση κύλισης

Κάθε τροχός που κυλά στον δρόμο δημιουργεί αντίσταση, την οποία πρέπει να υπερνικήσει το όχημα για να συνεχίσει να κινείται. Όταν ο πρόσθετος άξονας δεν είναι αναγκαίος, η ανύψωσή του μπορεί να περιορίσει αυτή την αντίσταση και να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Το πραγματικό όφελος, ωστόσο, εξαρτάται από το φορτηγό, το βάρος και τις συνθήκες λειτουργίας.

3. Λιγότερη καταπόνηση στις στροφές

Ορισμένοι μη διευθυνόμενοι πρόσθετοι άξονες μπορεί να προκαλούν μεγαλύτερη τριβή των ελαστικών με το οδόστρωμα κατά τους κλειστούς ελιγμούς. Η ανύψωσή τους, όταν το επιτρέπει η σχεδίαση του συστήματος, μειώνει αυτό το φαινόμενο και την καταπόνηση των εξαρτημάτων.

Τι αλλάζει όταν το φορτηγό είναι φορτωμένο;

Εδώ βρίσκεται ο βασικός λόγος ύπαρξης του συστήματος. Ένα φορτηγό που κινείται χωρίς φορτίο δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα όχημα που μεταφέρει τόνους εμπορευμάτων. Όταν το βάρος αυξάνεται, ο πρόσθετος άξονας κατεβαίνει και οι τροχοί του ακουμπούν στο οδόστρωμα. Έτσι, μέρος του φορτίου κατανέμεται σε περισσότερα σημεία στήριξης, μειώνοντας την επιβάρυνση που δέχονται οι υπόλοιποι άξονες. Αυτό βοηθά το όχημα να λειτουργεί μέσα στα προβλεπόμενα όρια φορτίου ανά άξονα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, τη διαμόρφωση του οχήματος και τις συνθήκες κυκλοφορίας.