Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει μπει σε VW Golf GTI και να μην έχει παρατηρήσει τον περίφημο λεβιέ ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας του golf. Μπορεί σήμερα να μοιάζει με μια απλή σχεδιαστική ιδιοτροπία, όμως η συγκεκριμένη επιλογή έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία ξεκινά από την πρώτη γενιά του μοντέλου, το 1976.

Μια αυθόρμητη ιδέα που έγινε θρύλος

Η γυναίκα πίσω από την ιδέα ήταν η Gunhild Liljequist, σχεδιάστρια χρωμάτων και εσωτερικών λεπτομερειών της Volkswagen. Εργαζόταν στην εταιρεία από το 1964 και είχε αναλάβει να δώσει στο νέο Golf GTI μια πιο σπορ ταυτότητα, χωρίς να αλλοιώσει τον πρακτικό και σχετικά διακριτικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Όπως είχε εξηγήσει η ίδια σε συνέντευξή της στη Volkswagen, η ιδέα τής ήρθε εντελώς αυθόρμητα. Καθώς σκεφτόταν τις αθλητικές αναφορές που θα μπορούσαν να ταιριάξουν στο μοντέλο, πρότεινε να χρησιμοποιηθεί μια μπάλα του γκολφ ως επιλογέας ταχυτήτων.

“Ήταν μια εντελώς αυθόρμητη ιδέα. Απλά εξέφρασα τους συνειρμούς που έκανα ανάμεσα στον αθλητισμό και το μοντέλο”.

Η πρόταση μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά πετυχημένη. Η χαρακτηριστική σφαιρική μορφή, με τις μικρές λακκούβες στην επιφάνειά της, έδωσε στο GTI μια ξεχωριστή πινελιά, διαφοροποιώντας το από τις απλές εκδόσεις του Golf.

Το Golf δεν πήρε το όνομά του από το γκολφ

Παρότι η μπάλα του γκολφ ταιριάζει απόλυτα με την ονομασία του αυτοκινήτου, το Golf δεν βαφτίστηκε έτσι εξαιτίας του αθλήματος. Σύμφωνα με την ίδια τη Volkswagen, το όνομα συνδέεται με το Golfstrom, δηλαδή το Ρεύμα του Κόλπου, ένα ισχυρό ωκεάνιο ρεύμα του Ατλαντικού. Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη πιο απρόσμενη εκδοχή. Το Golf ήταν επίσης το όνομα ενός αλόγου που ανήκε σε υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, κάτι που πιθανότατα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Η σχεδιάστρια, λοιπόν, αξιοποίησε έναν έξυπνο συνειρμό ανάμεσα στο όνομα του αυτοκινήτου και στο δημοφιλές άθλημα, δημιουργώντας ένα εξάρτημα που έμελλε να συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία του GTI.

Από μια λεπτομέρεια σε σήμα κατατεθέν

Ο λεβιές σε σχήμα μπάλας του γκολφ δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που έκανε ξεχωριστό το πρώτο Golf GTI. Η κόκκινη γραμμή στη μάσκα, τα καρό καθίσματα και οι σπορ λεπτομέρειες στο εσωτερικό δημιούργησαν μια ταυτότητα που παραμένει αναγνωρίσιμη μέχρι σήμερα.

Το πρώτο Golf GTI παρουσιάστηκε το 1975 και κυκλοφόρησε στην αγορά το 1976, με κινητήρα 1.6 λίτρων και απόδοση 110 ίππων. Η Volkswagen είχε αρχικά σχεδιάσει να κατασκευάσει μόλις 5.000 αυτοκίνητα, όμως η απήχηση του μοντέλου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με την πρώτη γενιά να φτάνει τελικά τις 461.690 μονάδες.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, ο λεβιές του γκολφ επέστρεψε σε επετειακές εκδόσεις και παρέμεινε ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία των φίλων του μοντέλου. Σήμερα, βέβαια, η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα. Το νέο ηλεκτρικό ID. Polo GTI δεν χρειάζεται συμβατικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, επομένως δεν υπάρχει λόγος να διαθέτει τον παραδοσιακό επιλογέα.