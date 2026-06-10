Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα ενός αυτοκινήτου που απογειώνεται κάθετα και μεταφέρει επιβάτες πάνω από την κίνηση των πόλεων έμοιαζε βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα όμως, η πραγματικότητα φαίνεται πως πλησιάζει ολοένα και περισσότερο αυτό το σενάριο.

Η κινεζική GAC, την οποία οι Έλληνες φίλοι της αυτοκίνησης γνωρίσαμε πρόσφατα μέσα από το ηλεκτρικό Aion V που διατίθεται και στη χώρα μας, ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής του Govy AirCab, ενός αμιγώς ηλεκτρικού ιπτάμενου ταξί που φιλοδοξεί να μεταφέρει επιβάτες στους αιθέρες των κινεζικών μεγαλουπόλεων.

Το AirCab ανήκει στην κατηγορία των eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing), δηλαδή οχημάτων που μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται κάθετα χωρίς την ανάγκη διαδρόμου. Η κατασκευή του γίνεται σε νέο εργοστάσιο της GAC στην πόλη Γκουανγκζού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για παραγωγή έως και 100 μονάδων ετησίως.

Εμφανισιακά θυμίζει περισσότερο μικρό ελικόπτερο νέας γενιάς παρά αυτοκίνητο. Η διθέσια καμπίνα κατασκευάζεται σε ποσοστό άνω του 90% από ανθρακονήματα, με στόχο τη σημαντική μείωση του βάρους, ενώ η κίνηση εξασφαλίζεται από δώδεκα έλικες τοποθετημένους σε έξι βραχίονες γύρω από το αμάξωμα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η GAC αναφέρει ότι οι μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας μπορούν να φορτίσουν πλήρως σε περίπου 25 λεπτά, ενώ το σύστημα υποστηρίζει και τεχνολογία αυτόνομης πτήσης Επιπέδου 4, επιτρέποντας στο AirCab να εκτελεί μεγάλο μέρος της διαδρομής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν σκοπεύει να τοποθετήσει το AirCab στα γκαράζ ιδιωτών. Το πρώτο πεδίο δράσης θα είναι οι τουριστικές και μεταφορικές υπηρεσίες μικρών αποστάσεων, με πιλοτικές εφαρμογές να προγραμματίζονται στην περιοχή Γκουανγκντόνγκ–Χονγκ Κονγκ–Μακάο. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται έως το τέλος του 2026.

Η τιμή του φτάνει τα 1,68 εκατ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 230.000 ευρώ,γεγονός που το καθιστά σημαντικά ακριβότερο από ένα αυτοκίνητο, αλλά αρκετά φθηνότερο από πολλά συμβατικά ελικόπτερα.

Είτε πρόκειται για το μέλλον των μετακινήσεων είτε για μια τεχνολογία που θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ωριμάσει, ένα πράγμα είναι βέβαιο: η GAC δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην κατασκευή αυτοκινήτων. Και αν κρίνουμε από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι κινεζικές εταιρείες, ίσως η εποχή των «ιπτάμενων ταξί» να βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο πιστεύαμε.