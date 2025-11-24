Η εμπνευσμένη από την McLaren F1 LM, Gordon Murray S1 LM, πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ και έγραψε ιστορία. Το εξαιρετικά σπάνιο hypercar και το πρώτο S1 LM (σασί Νο. 1) προσφέρθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο RM Sotheby’s στο περιθώριο του Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας και τελικά πουλήθηκε για 20,63 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το πιο ακριβό καινούργιο αυτοκίνητο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία (εξαιρουμένων των φιλανθρωπικών πωλήσεων).

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας το αυτοκίνητο πετούσε πάνω από την πόλη του Λας Βέγκας κρεμάμενο από ένα ελικόπτερο.

Το μοντέλο δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Βρετανό σχεδιαστή αγωνιστικών αυτοκινήτων Gordon Murray, και θεωρείται ως ο πνευματικός διάδοχος της McLaren F1 LM. Μόλις πέντε μοντέλα κατασκευάστηκαν, εκτινάσσοντας την σπανιότητα του.

Το σύνολο εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα Cosworth V12 4,3 λίτρων που αποδίδει 700 ίππους στις 12.100 σ.α.λ. αλλά και χειροκίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων. Ζυγίζει 957 κιλά ενώ διαθέτει μεγάλες επιφάνειες από ανθρακονήματα διαμορφωμένες για απόδοση και αίσθηση, με επιχρυσωμένη εξάτμιση Inconel που θυμίζει την αρχική F1.

Ο Murray δημιούργησε την S1 LM κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, περιγράφοντάς την ως μια υπενθύμιση του γιατί κατασκευάζει αυτοκίνητα.

A new record has been set. The first Gordon Murray S1 LM commission represents something very few modern machines can claim. A direct successor to the McLaren F1 LM, created with a singular purpose. To honor the greatest achievement in Murray’s career and to build the purest… pic.twitter.com/bTL1ZqL1FC — RM Sotheby’s (@rmsothebys) November 22, 2025



Αυτή η προσωπική σύνδεση, σε συνδυασμό με την καταγωγή της από την McLaren F1 LM, τροφοδοτεί τη σημασία της για τους συλλέκτες και φυσικά εκτινάσσει την αξία της σε πρωτόγνωρα επίπεδα.