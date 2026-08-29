Με τις απαιτήσεις των οδηγών σύγχρονων SUV και 4×4 να αυξάνονται διαρκώς, η αναζήτηση για το ιδανικό ελαστικό παντός εδάφους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Το νέο ελαστικό τεσσάρων εποχών Grabber AT3 Plus έρχεται να δώσει την απάντηση, ανεβάζοντας τον πήχη της on και off-road οδήγησης. Ενσωματώνοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία TracGen, το νέο προφίλ εγγυάται αξιοπιστία, κορυφαία πρόσφυση και ακόμη υψηλότερες αποδόσεις.

Η General Tire για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου, διευρύνει την γκάμα των all-terrain ελαστικών της με το νέο Grabber AT3 Plus.

Πρόκειται για ένα ελαστικό τεσσάρων εποχών, που σχεδιάστηκε για να έχει καλύτερη πρόσφυση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και αξιόπιστη συμπεριφορά σε απαιτητικό έδαφος.

Όσοι έχετε ήδη εφοδιαστεί στα εκτός δρόμου αυτοκίνητά σας τα ελαστικά Grabber AT3 θα αναρωτηθείτε για το ποια είναι η διαφορά του νέου ελαστικού στις επιδόσεις και στα κρατήματα.

Η εταιρία General Tire στο ερώτημα αυτό απαντάει:

Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το νέο Grabber AT3 Plus προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο χιόνι, βελτιωμένο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα και νέα, λειτουργική σχεδίαση πέλματος, που αναδεικνύει τον off-road χαρακτήρα του. Η σύνθεση της γόμας και η σχεδίαση του πέλματος έχουν εξελιχθεί με στόχο την υψηλή αντοχή σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης, τον ακριβή χειρισμό και τον περιορισμό του θορύβου κύλισης.

Ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς

Το Grabber AT3 Plus έχει σχεδιαστεί για χρήση όλο τον χρόνο, τόσο σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους όσο και σε off-road διαδρομές. Όλες οι διαθέσιμες διαστάσεις φέρουν τη σήμανση 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), πιστοποιώντας την καταλληλότητά τους για απαιτητικές χειμερινές συνθήκες.

Κατά το λανσάρισμά του, το νέο ελαστικό διατίθεται σε μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα, από 15 έως 22 ίντσες, πλάτος από 195 έως 315 χιλ. και προφίλ από 80 έως 40. Επιλεγμένες διαστάσεις προσφέρονται με ένδειξη LT, καθώς και προδιαγραφές LRD και LRE για εφαρμογές υψηλότερου φορτίου, ενώ ανάλογα με τη διάσταση οι δείκτες ταχύτητας φτάνουν έως και τα 240 km/h.

Εξελιγμένες τεχνολογίες General Tire

Για να επιτύχει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας, πρόσφυσης και άνεσης, η General Tire ενσωματώνει στο Grabber AT3 Plus προηγμένες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση 4×4.

Η τεχνολογία TracGen εξασφαλίζει αξιόπιστη πρόσφυση σε σαθρές επιφάνειες και ακριβή συμπεριφορά στην άσφαλτο, χάρη στα μεγάλα, ανοικτά μπλοκ του πέλματος και τον μεγάλο αριθμό ακμών πρόσφυσης.

Παράλληλα, η τεχνολογία Comfort Balance συμβάλλει στην ομαλή κύλιση, στη μείωση του θορύβου και στη βελτίωση της οδηγικής άνεσης ακόμη και σε μεγαλύτερα ταξίδια. Ειδικά εξελιγμένες συνθέσεις γόμας εξασφαλίζουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για οδήγηση εντός και εκτός δρόμου.

Για τις πιο απαιτητικές off-road συνθήκες, η τεχνολογία DuraGen επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα. Η ειδική σύνθεση του πέλματος προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε κοψίματα και αποκολλήσεις, ενώ τα ενισχυμένα μπλοκ και τα ειδικά στοιχεία προστασίας από πέτρες συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αντοχή του ελαστικού κατά τη σκληρή εκτός δρόμου χρήση.

Σχεδίαση που εκφράζει τον off-road χαρακτήρα

Ο χαρακτήρας του νέου Grabber AT3 Plus αποτυπώνεται και στη σχεδίασή του. Τα στιβαρά πλαϊνά, η έντονα διαμορφωμένη περιοχή των ώμων, οι εμφανείς σημάνσεις του πέλματος και τα λογότυπα των τεχνολογιών δημιουργούν μια δυναμική εμφάνιση που ταιριάζει στον χαρακτήρα των σύγχρονων SUV και 4×4.

Ανάλογα με τη διάσταση, το Grabber AT3 Plus επιτυγχάνει αξιολόγηση C στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα, B στις εκπομπές θορύβου και, στις περισσότερες περιπτώσεις, D στην αντίσταση κύλισης.

Με το νέο Grabber AT3 Plus, η General Tire εξελίσσει περαιτέρω μία από τις πιο σημαντικές σειρές της στην κατηγορία all-terrain, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους οδηγούς που αναζητούν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκριθεί με συνέπεια, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στην πραγματική περιπέτεια εκτός δρόμου.

Τα ελαστικά General Tire (μία εταιρεία του Group Continental) διατίθενται στην Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της ΕΜΑ Α.Ε., που θα βρείτε εδώ: https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator.