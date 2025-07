Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Toyota ετοιμάζει εδώ και μερικά χρόνια ένα νέο δίθυρο σπορ αυτοκίνητο με σαφείς προθέσεις να αγωνιστεί στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το λεγόμενο Toyota GT Concept (προς το παρόν) εμφανίστηκε στο φετινό Goodwood Festival of Speed, σε δύο μορφές μάλιστα. Μία αγωνιστική και μία για το δρόμο.

Τα αυτοκίνητα ακούγονται υπέροχα, τροφοδοτώντας τις φήμες για έναν δυνατό κινητήρα V8 κάτω από το μακρύ καπό. Ο περισσότερος θόρυβος προέρχεται από το αγωνιστικό αυτοκίνητο, καθώς η έκδοση για τον δρόμο δεν θα είναι τόσο δυνατή λόγω των κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων και τον θόρυβο. Το αυτοκίνητο πίστας είναι επίσης φαρδύτερο, έχει πλαστικά πλευρικά παράθυρα αντί για το παραδοσιακό γυαλί, εξατμίσεις με πλευρική έξοδο και έναν μεγάλο μπροστινό υαλοκαθαριστήρα τοποθετημένο όρθιο στο κέντρο του παρμπρίζ.

Σύμφωνα με τις φήμες, το αγωνιστικό σύνολο θα έχει το σήμα της Toyota και το αυτοκίνητο δρόμου, αυτό της Lexus.

The mysterious #Toyota GT Concept. Destined to be the new flagship sports road car for Toyota, followed by the brand new GT racing concept. These two took on the #FOS Hill together creating a harmonious sound for the first time ever in front of crowds, piloted by three-time… pic.twitter.com/F4oSIhqdEr

— Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 10, 2025