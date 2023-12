Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το «The Grand Tour» έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2016 στο Amazon Prime. Αρχικά, είχε μια πολύ παρόμοια μορφολογία με το Top Gear, από τους γνωστούς οικοδεσπότες Jeremy Clarkson, Richard Hammond, και James May. Αργότερα, το πρόγραμμα επέλεξε τη δημιουργία μεγαλύτερων αφιερωμάτων με περιπέτειες σε μέρη όπως η Σκωτία, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Αφρική.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το τελευταίο επεισόδιο γυρίστηκε στη Ζιμπάμπουε και θα προβληθεί το 2024, με την εταιρία παραγωγής να σταματά την εκπομπή. Βέβαια υπάρχουν και φήμες πως απλά θα αλλάξουν οι παρουσιαστές αλλά ακόμα τίποτα δεν είναι επίσημο.

Αυτή η είδηση συμπίπτει χρονικά με την παύση του Top Gear του BBC, μετά από το ατύχημα και την καταβολή της τεράστιας αποζημίωση των 11.3 εκατ. δολαρίων στον παρουσιαστή Freddie Flintoff.

Οι φήμες οργιάζουν πως οι Jeremy Clarkson, Richard Hammond, και James May ίσως επιστρέψουν στο Top Gear για μία τελευταία σεζόν. Ωστόσο ο Clarkson δήλωσε πως θέλει να αποσυρθεί από την παρουσίαση τέτοιων εκπομπών. “Παρουσιάζω αυτοκίνητα στη τηλεόραση από το 1989. Είναι 34 χρόνια και από του χρόνου δεν θα το κάνω άλλο”.

Το τρίο συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2003, όταν ο May εντάχθηκε στο καστ του Top Gear του BBC. Η εκπομπή απολάμβανε τεράστια δημοτικότητα μέχρι το 2015, όταν ο Clarkson απολύθηκε λόγω ενός περιστατικού που αφορούσε την επίθεση σε έναν παραγωγό κατά τη διάρκεια ενός γυρίσματος. Οι Hammond και May επέλεξαν να αποχωρήσουν από την εκπομπή σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Clarkson. Λίγο αργότερα, ξεκίνησαν τη δημιουργία του The Grand Tour, ενός προγράμματος που διατήρησε πολλά στοιχεία της προηγούμενης εκπομπής τους με μικρές μόνο τροποποιήσεις στη μορφή του.