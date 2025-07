Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα σύγχρονα οχήματα είναι γεμάτα με εξοπλισμό που στοχεύει στην αύξηση της οικονομίας καυσίμου, όπως η τεχνολογία Start/Stop. Μία τεχνολογία που ξεχωρίζει για την απλότητα και την αποτελεσματικότητά της, η οποία σβήνει τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο (στο ρελαντί). Αυτό το σύστημα βοηθά στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων λίτρων καυσίμου κάθε χρόνο αλλά και εκπομπών CO2.

Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητά του, έχει γίνει στόχος κριτικής από τους οδηγούς, και τώρα, και από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των Η.Π.Α. Έτσι, το μέλλον του μπορεί να είναι πιο αβέβαιο από το αναμενόμενο.

Όπως έχουν τα πράγματα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κίνητρα να το συμπεριλάβουν στα αυτοκίνητά τους. Λαμβάνουν πίστωση για αυτό από την EPA, κάτι που μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερο κέρδος συνολικά. Τώρα, χωρίς κυρώσεις για την μη επίτευξη των εταιρικών στόχων μέσης οικονομίας καυσίμου – ρύπων, η τεχνολογία start/stop μπορεί να πει αντίο.

Η EPA σηματοδοτεί μια αλλαγή

Η EPA έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία της να την καταργήσει δηλώνοντας ότι «η τεχνολογία stop/start είναι ένα χαρακτηριστικό στα αυτοκίνητα που απογοητεύει εκατομμύρια Αμερικανούς. Παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η EPA σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα».

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe

— Lee Zeldin (@epaleezeldin) May 12, 2025