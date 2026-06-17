Ένας νέος αέρας πνέει στη Citroen. Για περισσότερα από 100 χρόνια, η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Η μάρκα επιδιώκει διαχρονικά να κάνει την κινητικότητα πιο απλή, πιο προσιτή και πιο κοντά στους ανθρώπους. Αντί να αναθέσει στον Omar Sy τον παραδοσιακό ρόλο του πρεσβευτή της μάρκας, του ανέθεσε να γίνει ο «Ειδικός Σύμβουλος» της, θεμελιώνοντας μια συνεργασία που βασίζεται στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών.

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Omar Sy, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιτυχημένους Γάλλους ηθοποιούς και παραγωγούς. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1978 από μετανάστες γονείς από τη Δυτική Αφρική και έγινε παγκοσμίως γνωστός για το πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά του Netflix “Lupin” (Λουπέν).

Γνωστός στο ελληνικό κοινό κυρίως από την πολυβραβευμένη ταινία «Οι Άθικτοι» (Intouchables) και τη διεθνή επιτυχία του Netflix «Lupin», ο Omar Sy αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου.

Για να σηματοδοτήσει αυτή τη συνεργασία, η Citroen επιλέγει να παίξει με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς της: το ίδιο της το όνομα. Για τη διάρκεια της καμπάνιας, η Citroen γίνεται «Sytroen».

Ο ηθοποιός είναι γνωστός για το ταλέντο που έχει αλλά και τη διαφορετική οπτική του γωνία που βλέπει τα πράγματα. Είναι πάντα αισιόδοξος και έχει στενή σχέση με το κοινό. Με αυτά τα δεδομένα ο Omar Sy θα συνεισφέρει στη μάρκα το όραμα και την εμπειρία του.

Για να σηματοδοτήσει αυτή τη συνεργασία, η Citroen επιλέγει να παίξει με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς της: το ίδιο της το όνομα. Για τη διάρκεια της καμπάνιας, η Citroen γίνεται «Sytroen».

O XAVIER CHARDON, CEO CITROËN δήλωσε:

«Θέλαμε ο Omar Sy να αναλάβει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν ενός παραδοσιακού πρεσβευτή της μάρκας. Ο Omar είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα που έχει παραμείνει αυθεντικός, προσιτός και πιστός στον εαυτό του. Η ικανότητά του να συνδέεται με τους ανθρώπους, να τους χαρίζει ένα χαμόγελο και να βλέπει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία αντανακλά αξίες που βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της Citroën. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη συνεργασία τόσο φυσική και αυτονόητη».

O OLIVIER FRANÇOIS, Global Chief Marketing Officer, Stellantis δήλωσε με τη σειρά του:

«Κάποιες συνεργασίες είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης· κάποιες άλλες προκύπτουν σχεδόν αυτονόητα. Μεταξύ της Citroën και του Omar Sy υπάρχει μια σπάνια σύμπνοια: η ίδια ικανότητα να απευθύνεσαι σε όλους χωρίς ποτέ να γίνεσαι κοινότυπος, η ίδια αβίαστη δημοφιλία και η ελευθερία να αγκαλιάζεις την ατομικότητά σου».

Τη σκηνοθεσία της καμπάνιας υπογράφει ο Hugo Gélin, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Soldats (Παρίσι). Η παγκόσμια αυτή καμπάνια θα αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της μάρκας. Η πρεμιέρα έγινε στις 16 Ιουνίου.