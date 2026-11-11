Η Continental ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην κατηγορία ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων (UHP), ανακοινώνοντας την προσθήκη περισσότερων από 650 νέων διαστάσεων έως το τέλος του 2027. Η επέκταση αφορά ελαστικά πρώτης τοποθέτησης και αντικατάστασης, τόσο για τη μάρκα Continental όσο και για άλλες μάρκες του Ομίλου, όπως η Semperit και η Uniroyal.

Η στρατηγική αυτή ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ελαστικά μεγάλων διαστάσεων, καθώς τα σύγχρονα οχήματα, ιδιαίτερα τα SUV και τα ηλεκτρικά, γίνονται μεγαλύτερα, βαρύτερα και ισχυρότερα, δημιουργώντας αυξημένες απαιτήσεις σε πρόσφυση, ασφάλεια, αντοχή και οδηγική απόδοση.

Η σημασία της κατηγορίας UHP αποτυπώνεται και στις πωλήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μερίδιο των ελαστικών UHP στην αγορά αυξήθηκε από 41% το 2020 σε 55% το 2025. Αντίστοιχα, για την Continental, το ποσοστό των ελαστικών UHP στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκε από περίπου 49% σε 62% την ίδια περίοδο.

Η τάση για ελαστικά όλο και μεγαλύτερων διαστάσεων είναι στενά συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στην αγορά οχημάτων. Τα οχήματα πλέον γίνονται όχι μόνο μεγαλύτερα και βαρύτερα αλλά και πολύ πιο ισχυρά. Συγκεκριμένα, τα SUV οχήματα κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα, σήμερα, να τα συναντάμε πολύ συχνά στους δρόμους. Ένας ακόμα καταλυτικός παράγοντας, σχετικός με την αύξηση του όγκου στα σύγρχονα οχήματα, είναι αυτός της ηλεκτροκίνησης: οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων προσθέτουν από μόνες τους ένα σημαντικό φορτίο στον συνολικό όγκο. Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα συστήματα κίνησης αποδίδουν επίπεδα ροπής που στο παρελθόν συναντούσαμε μόνο σε σπορ οχήματα υψηλών επιδόσεων.

Όσο τα σύγχρονα ελαστικά γίνονται μεγαλύτερα, βαρύτερα και ισχυρότερα, η σημασία τους γίνεται ακόμα πιο καίρια. Τα ελαστικά δεν αποτελούν πλέον το μόνο σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο αλλά και τη βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αποδοτική οδηγική εμπειρία. Η ανάγκη, άλλωστε, για σύγχρονα ελαστικά υψηλού επιπέδου καταδεικνύεται ξεκάθαρα από τη κατηγορία των ελαστικών UHP. Για την Continental, ο συγκερασμός αντικρουόμενων απαιτήσεων και αναγκών αποτελεί όχι μόνο το μυστικό της επιτυχίας αλλά και το χαρακτηριστικό που κάνει τα ελαστικά της να ξεχωρίζουν.

Τεχνολογία και επιδόσεις στην πράξη

Η Continental επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη ελαστικών UHP, συνδυάζοντας προηγμένα μίγματα γόμας, ψηφιακές προσομοιώσεις, εργαστηριακές δοκιμές και πραγματικές δοκιμές οδήγησης. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το Τεχνολογικό Κέντρο Υψηλών Επιδόσεων στο Κόρμπαχ και οι εγκαταστάσεις δοκιμών της εταιρείας στη Γερμανία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνογνωσίας της Continental αποτελεί το SportContact 7, ένα θερινό ελαστικό υψηλών επιδόσεων, διαθέσιμο για ζάντες από 18 έως 24 ίντσες. Από την παρουσίασή του, έχει καταταχθεί στην πρώτη τριάδα σε 27 από 29 διεθνείς ανεξάρτητες δοκιμές, ξεχωρίζοντας για την αποτελεσματική πέδηση και την εξαιρετική οδική συμπεριφορά σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα.

Παράλληλα, το SportContact 7 έχει επιλεγεί ως ελαστικό πρώτης τοποθέτησης για μοντέλα κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen και Maserati, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την τεχνολογική του υπεροχή.

Με τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας της, η Continental ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ελαστικών υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental

(https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator).