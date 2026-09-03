Αυτόν τον Σεπτέμβριο, οι έμποροι της Ford σε όλο τον κόσμο ενώνονται για να στηρίξουν τις τοπικές κοινότητες μέσω της «FORD – Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συλλογής Τροφίμων», μιας κομβικής δράσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνικής πρωτοβουλίας Ford Building Together.

Η παγκόσμια αυτή δράση αναδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι έμποροι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι συνεργάτες συσπειρώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, δημιουργώντας ουσιαστικό και άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ford Sfakianakis προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, για τη συλλογή δωρεών τροφίμων που θα υποστηρίξουν άμεσα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Πελάτες, εργαζόμενοι και μέλη της κοινότητας μπορούν να επισκεφθούν το κατάστημα της Ford Sfakianakis στο Περιστέρι, και να προσφέρουν μη ευπαθή τρόφιμα, συμβάλλοντας με μία απλή, αλλά ουσιαστική πράξη, στην ενίσχυση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.

Στην πρωτοβουλία της Ford ανταποκρίνονται όχι μόνο εργαζόμενοι, αλλά και πελάτες που προσφέρουν τρόφιμα για να βοηθήσουν τις απαιτήσεις των τοπικών αναγκών.

Το Ford Building Together είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της Ford που επικεντρώνεται στη δημιουργία και την ενδυνάμωση κοινοτήτων μέσα από ουσιαστικές, τοπικές δράσεις. Και σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχει και η Ford Sfakianakis.

Για περισσότερα από 123 χρόνια, η Ford και το δίκτυο των εμπόρων της στέκονται δίπλα στις κοινότητες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους, υποστηρίζοντας αξιόπιστους συνεργάτες και δημιουργώντας μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο.

Μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τράπεζες τροφίμων, οι έμποροι της Ford μετατρέπονται σε σημεία υποστήριξης της κοινότητας, αποδεικνύοντας πως απλές ενέργειες, όπως μια δωρεά τροφίμων, μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική όταν πραγματοποιούνται συλλογικά.

Η «FORD – Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Χιλιάδες έμποροι σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε μικρές πράξεις αλληλεγγύης να μετατρέπονται σε ουσιαστική αλλαγή μεγάλης κλίμακας.

Για τη Ford Sfakianakis, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της απέναντι στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε:

«Στοχεύουμε να είμαστε κάτι περισσότερο από μια εμπορία αυτοκινήτων — ένας χώρος όπου η κοινότητα συγκεντρώνεται για να βοηθήσει και να υποστηριχθεί. Όταν οι έμποροι στηρίζουν τις κοινότητές τους, το αποτέλεσμα είναι ισχυρό.»

Σημείο Συλλογής Τροφίμων -Ford Sfakianakis (Λ. Κηφισού 146-148, Περιστέρι-Τηλ. 210 5786710).