Το πρόγραμμα ονομάζεται Building Together και είναι μια έμπνευση κοινωνικής ευθύνης της Ford. Μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην έμπρακτη στήριξη και προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ford επιστρέφει και φέτος στη χώρα μας με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα», καλώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους πελάτες, τους φίλους της μάρκας και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών να προφέρουν είδη διατροφής που θα συγκεντρωθούν έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford.

Όπως και το 2025, η ιδέα είναι απλή: να γεμίσουν οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε φορείς και οργανώσεις στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι της εταιρείας.

Μια δράση που έχει ήδη αποδείξει την αξία της

Η περσινή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καταγράφοντας θερμή ανταπόκριση από τις τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford στην Ελλάδα να συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 1 τόνο τροφίμων, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότεροι από 1600 Επίσημοι Έμποροι Ford από 31 χώρες συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής για την ενίσχυση οικογενειών, φορέων και προγραμμάτων υποστήριξης.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα ανέδειξαν τη δυναμική που μπορεί να έχει μια δράση όταν οι κοινωνικές ομάδες συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Με αυτή την εμπειρία και τη δυναμική που χαρακτήρισε την περσινή προσπάθεια, η Ford επιστρέφει φέτος με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Ο σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης φέτος είναι να γεμίσουν με τρόφιμα οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων της μάρκας στην Ελλάδα. Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν φορείς και οργανώσεις στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι Ford.

Με τη βοήθειά όλων μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα

Η Ford καλεί και φέτος όλους τους πελάτες και τους φίλους της μάρκας να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας οικογένειες και τοπικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Με βάση την ανταπόκριση και τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς, η φιλοδοξία είναι φέτος να ενισχυθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες και φορείς υποστήριξης.

Ευχαριστεί εκ των προτέρων θερμά όλους όσοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα, καθώς και τους Επίσημους Εμπόρους της που στηρίζουν με υπερηφάνεια τη δράση για ακόμα μία χρονιά.

Τα είδη διατροφής που συγκεντρώνονται είναι κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.