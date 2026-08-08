Μετά από δύο χρόνια παραμονή της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς) αποχωρεί από τη θέση της για να αναλάβει νέα υψηλότερα καθήκοντα στη Volvo Cars. Στη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα, η κυρία Jovic καθοδήγησε την εταιρεία σε μία σημαντική φάση ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με την τοπική ομάδα και το δίκτυο Επίσημων Διανομέων, για την περαιτέρω ενίσχυση της μάρκας και την εδραίωση μίας σταθερής βάσης για το μέλλον.

Η ίδια είπε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μαζί με την ομάδα μας και τους συνεργάτες, Επίσημους Διανομείς, πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα για την εταιρεία, ενισχύοντας περαιτέρω το brand της Volvo Cars. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη που εισέπραξα σε όλο το διάστημα της παρουσίας μου στην Ελλάδα».

Τη Jovana Jovic θα διαδεχθεί ο Gábor Bodrogai (Γκαμπόρ Μποντρογκάι).

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Gábor Bodrogai δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που αναλαμβάνω την ευθύνη της ηγεσίας της Volvo Car Hellas. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ελληνική αγορά, την ταλαντούχα ομάδα μας και τους συνεργάτες μας, Επίσημους Διανομείς».