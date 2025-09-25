Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Jaguar Land Rover διανύει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της, καθώς βρίσκεται εν μέσω μιας κρίσης που δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Έχουν περάσει περισσότερες από τρεις εβδομάδες από τότε που μια ομάδα έφηβων χάκερ επιτέθηκε στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, παραλύοντας τα εσωτερικά συστήματα και φέρνοντας την παραγωγή σε στασιμότητα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τώρα ότι το κλείσιμο παρατάθηκε ξανά, αυτή τη φορά τουλάχιστον μέχρι την 1η Οκτωβρίου.

Συνήθως, περισσότερα από 1.000 οχήματα βγαίνουν από τις γραμμές παραγωγής της Jaguar Land Rover κάθε μέρα. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις στο Solihull, το Halewood και το Wolverhampton στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σιωπήσει από την κυβερνοεπίθεση που έγινε στις 31 Αυγούστου. Η παρατεταμένη παύση έχει προκαλέσει ανησυχία ότι οι μικροί και μεσαίοι προμηθευτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατάρρευση, εάν η παραγωγή δεν ξαναρχίσει σύντομα.

Σε μια δήλωση που επιβεβαιώνει την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας, η JLR δήλωσε ότι παραμένει εστιασμένη στην υποστήριξη των πελατών, των προμηθευτών, των συναδέλφων και των πωλητών. Πρόσθεσε ότι αναγνωρίζει ότι «αυτή είναι μία δύσκολη περίοδος για όλους όσους συνδέονται με την JLR και ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή υποστήριξη και υπομονή τους».

Η διακοπή της παραγωγής φέρεται να κοστίζει στην αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ 6 εκατ. ευρώ και 10 εκατομμυρίων ευρώ, την ημέρα.

Η αλυσίδα εφοδιασμού υπό πίεση

«Βλέπουμε ήδη εργοδότες να συζητούν πιθανές απολύσεις», πρόσθεσε ο τοπικός αξιωματούχος του Συνδικάτου Jason Richards. «Οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο, πρέπει να πληρώνουν στεγαστικά δάνεια και αν δεν πληρώνονται, τι υποτίθεται πρέπει να κάνουν; Πρέπει να έχουμε μια σταθερή αλυσίδα εφοδιασμού στην Jaguar Land Rover. Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά».