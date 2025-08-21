Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Hennessey Special Vehicles με έδρα το Τέξας, αποκάλυψε το one-of-one Venom F5 Revolution LF. Ένα και μοναδικό μοντέλο που η εταιρία ισχυρίζεται πως είναι το ισχυρότερο καθαρά βενζινοκίνητο σύνολο στον κόσμο και μάλιστα εξοπλίζεται με χειροκίνητο κιβώτιο.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στην ήδη αποκλειστική «Stealth Series», η οποία διαθέτει εκτεθειμένα ανθρακονήματα που ρέουν από τη μύτη μέχρι την ουρά, διευρύνονται για να περιβάλλουν το πιλοτήριο πριν τελικά στενέψουν ξανά κάτω από την πίσω αεροτομή ύψους 290χλστ. Η απόχρωση Coco Brown, η επιλογή της λαμπερής μεταλλικής βαφής River Sand, και η προσθήκη μιας τριπλής λωρίδας στο χρώμα του αμαξώματος, καθιστούν αμέσως αυτήν την F5 την πιο μοναδική και πολύπλοκη μέχρι σήμερα.

Το σύνολο διαθέτει μια πληθώρα από αεροδυναμικά στοιχεία, όπως νέο μπροστινό splitter, αναδιαμορφωμένες γρίλιες στα φτερά και μια σημαντικά ψηλότερη πίσω αεροτομή. Σε συνδυασμό με τη νέα ανάρτηση και τον νέο κινητήρα V8 Fury 6,6 λίτρων twin-turbo της Hennessey απόδοσης 2.059 ίππων, οι αεροδυναμικές βελτιώσεις εξασφαλίζουν ισορροπία ακόμα και στα 400+χλμ./ώρα, επιτρέποντας έτσι ακραίες επιδόσεις.

Ουσιαστικά το LF αποτελεί μία ανοιχτή F1 σε διαμόρφωση Revolution, έχοντας όμως νέο μονοκόκ από ανθρακονήματα που ονομάζεται XCell_2.

Στο εσωτερικό η κεντρική κονσόλα παρουσιάζει έναν επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα Η, κατασκευασμένο από συμπαγές αλουμίνιο. Πάνω από τον επιλογέα βρίσκονται οι αεραγωγοί δίπλα-δίπλα, με τη μίζα. Κάθε διακόπτης, κουμπί και περιστροφικό διακόπτης, έχουν επανασχεδιαστεί με απίστευτη λεπτομέρεια και στόχο την απόλυτη fun to drive εμπειρία.

Ο Nathan Malinick, Διευθυντής Σχεδιασμού της Hennessey, δήλωσε: «Το νέο μοντέλο καταδεικνύει πόσο μακριά θα φτάσουμε για να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία στον πελάτη και είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης για το νέο μας, εξατομικευμένο τμήμα «Maverick». Είναι το σημείο όπου η μηχανική συναντά τη φαντασία και όπου ο σχεδιασμός συνδυάζεται με το πάθος – δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να συνδέσουμε τον οδηγό με τον πιο ωμό, ισχυρό και έντονο κόσμο της εσωτερικής καύσης».