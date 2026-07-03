Λίγους μόλις μήνες μετά το ναυάγιο των συζητήσεων για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους αυτοκινητικούς ομίλους στον κόσμο, Honda και Nissan φαίνεται πως βρίσκουν ξανά κοινό έδαφος. Αυτή τη φορά, όμως, ο στόχος δεν είναι η συγχώνευση των δύο εταιρειών, αλλά μια στενή τεχνολογική συνεργασία που θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Την είδηση αποκάλυψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Honda, Toshihiro Mibe, ο οποίος, μιλώντας σε μετόχους της εταιρείας, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Nissan είναι «αρκετά προχωρημένες», ενώ ορισμένα σημεία της συμφωνίας είναι «κοντά στην ανακοίνωσή τους». Παρότι απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκαθάρισε ότι οι δύο εταιρείες προχωρούν «σε μια σχέση που ωφελεί και τις δύο πλευρές».

Από τη συγχώνευση… στη συνεργασία

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2024 οι Honda και Nissan είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να εξετάσουν μια ιστορική συγχώνευση, η οποία θα δημιουργούσε τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως. Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν προχώρησαν και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη δομή του νέου ομίλου και τον βαθμό ελέγχου κάθε εταιρείας. Παρά το «διαζύγιο», οι δύο ιαπωνικές φίρμες δεν έκοψαν ποτέ τους δεσμούς επικοινωνίας. Αντίθετα, συνέχισαν να εξετάζουν επιμέρους τομείς στους οποίους μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Το επίκεντρο είναι το λογισμικό

Honda, Nissan και πιθανότατα η Mitsubishi εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούν κοινές ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECU), αλλά και κοινή αρχιτεκτονική λογισμικού για τα μελλοντικά τους μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος εξέλιξης, ενώ οι εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν νέες τεχνολογίες στην αγορά πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος. Οι πρώτες εφαρμογές ενός τέτοιου συστήματος εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν προς το τέλος της δεκαετίας, ακόμη και από το 2029.

Η πίεση από την Κίνα αλλάζει τα δεδομένα

Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται έντονες πιέσεις, τόσο από την ταχεία ανάπτυξη των κινεζικών κατασκευαστών όσο και από το υψηλό κόστος ανάπτυξης ηλεκτρικών και hi-tech οχημάτων. Μοιράζοντας το κόστος της έρευνας και της ανάπτυξης, οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές χωρίς να χρειαστεί να επενδύουν ξεχωριστά δισεκατομμύρια ευρώ στις ίδιες τεχνολογίες.

Δεν μιλάμε για συγχώνευση

Προς το παρόν, πάντως, η Honda ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα νέας συγχώνευσης. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων που θα ωφελήσουν όλες τις πλευρές, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία κάθε εταιρείας.