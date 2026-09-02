Μπορεί τελικά η Honda και η Nissan να μην κατάφεραν να συγχωνευθούν, όμως oi δύο ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν μια νέα συμφωνία κοινής ανάπτυξης, αυτή τη φορά σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς για το μέλλον της αυτοκίνησης. Ο λόγος για το software και την ηλεκτρονική αρχιτεκτονική των αυτοκινήτων. Με απλά λόγια, Honda και Nissan θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν από κοινού το «τεχνολογικό υπόβαθρο» πάνω στο οποίο θα λειτουργούν αρκετά από τα μελλοντικά τους μοντέλα. Και τα πρώτα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούν την κοινή τεχνολογία αναμένονται από το οικονομικό έτος 2029 και μετά.

Η νέα συμφωνία δεν σημαίνει ότι η Honda και η Nissan γίνονται μία εταιρεία. Δεν δημιουργείται νέα κοινή εταιρεία, ούτε πρόκειται τα αυτοκίνητά τους να γίνουν πανομοιότυπα. Αυτό που συμφώνησαν είναι να συνεργαστούν στην ανάπτυξη και τυποποίηση βασικών τεχνολογιών που θα βρίσκονται «κάτω από το δέρμα» των μελλοντικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, θα αναπτύξουν από κοινού πολλαπλές ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECUs), το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου, βασικά τμήματα του middleware, αλλά και software που θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του οχήματος.

Η Honda και η Nissan αναφέρονται ειδικότερα σε δύο βασικές κατηγορίες ECU.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν έναν τεράστιο αριθμό ηλεκτρονικών συστημάτων που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Από το infotainment και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού μέχρι τη διαχείριση της μπαταρίας, του κινητήρα και πολλών ακόμα λειτουργιών. Στα λεγόμενα Software-Defined Vehicles (SDV), το software αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον ένα μηχανικό προϊόν με μερικούς υπολογιστές «κολλημένους» πάνω του, αλλά ένα ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας καθορίζεται από το software.

Honda και Nissan θέλουν λοιπόν να δημιουργήσουν μια κοινή βάση για αυτή την τεχνολογία, ώστε να μην χρειάζεται κάθε εταιρεία να αναπτύσσει από την αρχή τις ίδιες θεμελιώδεις λύσεις. Ο στόχος είναι λιγότερο κόστος, ταχύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη οικονομία κλίμακας.

Τα Honda και Nissan του μέλλοντος θα έχουν το ίδιο software; Όχι ακριβώς.

Η νέα συμφωνία δεν σημαίνει ότι ένα μελλοντικό Honda και ένα Nissan θα έχουν το ίδιο interface, τις ίδιες λειτουργίες ή την ίδια εμπειρία χρήσης. Οι δύο εταιρείες θα δουλέψουν πάνω στις βασικές τεχνολογίες και στις κοινές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής. Πάνω σε αυτή τη βάση, κάθε κατασκευαστής θα μπορεί να αναπτύξει τις δικές του εφαρμογές και λειτουργίες. Με άλλα λόγια, το «μυαλό» και η βασική υποδομή μπορούν να είναι κοινά, χωρίς τα αυτοκίνητα να αποκτήσουν την ίδια προσωπικότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2024 Honda και Nissan είχαν ανακοινώσει ότι θα εξετάσουν την επιχειρηματική τους ενοποίηση μέσω μιας κοινής εταιρείας. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, οι συζητήσεις κατέρρευσαν. Το βασικό σημείο διαφωνίας ήταν η πρόταση της Honda να μετατραπεί η Nissan σε θυγατρική της, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από τη Nissan. Τον Φεβρουάριο του 2025 οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν το τέλος των διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευση. Παρότι λοιπόν η συμφωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν νέο γίγαντα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας απέτυχε, οι δύο εταιρείες συνέχισαν να αναζητούν τομείς στους οποίους μπορούν να συνεργαστούν. Και φαίνεται πως το software είναι το κοινό έδαφος.