Μια από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες στον κόσμο της αυτοκίνησης φαίνεται να κάνει… πίσω. Η κοινοπραξία μεταξύ της Honda και της Sony, που είχε δημιουργηθεί για την ανάπτυξη της νέας γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την ονομασία Afeela, αποφάσισε να διακόψει την εξέλιξη δύο προγραμματισμένων μοντέλων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως έκπληξη, καθώς το project είχε παρουσιαστεί με μεγάλες φιλοδοξίες καθώς θα συνδύαζε την τεχνογνωσία της Honda στην αυτοκίνηση με την τεχνολογία της Sony σε τομείς όπως το software, η ψυχαγωγία και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Το σχέδιο που δεν προχώρησε

Αρχικά, η συνεργασία προέβλεπε μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων, πέρα από το βασικό sedan που ήδη γνωρίζουμε (θα αρχίσει να παράγεται το 2027). Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο από αυτά τα μελλοντικά EV δεν θα φτάσουν ποτέ στη γραμμή παραγωγής.

Οι λόγοι δεν είναι επίσημα πλήρως διευκρινισμένοι, όμως όλα δείχνουν ότι σχετίζονται με το αυξημένο κόστος ανάπτυξης, τις συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής. Με απλά λόγια, το project αποδείχθηκε πιο απαιτητικό από όσο αρχικά υπολογιζόταν.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει μια γενικότερη τάση που αρχίζει να διαμορφώνεται στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παρά την έντονη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, όλο και περισσότερες εταιρείες φαίνεται να επανεξετάζουν τα πλάνα τους. Το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό, οι υποδομές φόρτισης δεν εξελίσσονται παντού με τον ίδιο ρυθμό, ενώ και η ζήτηση σε ορισμένες αγορές εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμα και μεγάλα projects όπως αυτό της Afeela δεν είναι μένουν ανεπηρέαστα.

Δεν τελειώνει η συνεργασία

Παρά το «φρένο» σε δύο μοντέλα, η συνεργασία μεταξύ Honda και Sony δεν σταματά. Το βασικό μοντέλο Afeela παραμένει στο πλάνο και αναμένεται να μπει σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας την πρώτη πραγματική υλοποίηση του project. Η έμφαση πλέον φαίνεται να μεταφέρεται στην επιτυχία αυτού του μοντέλου, αντί για τη γρήγορη επέκταση της γκάμας.