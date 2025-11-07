Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Hongqi HS6 PHEV έθεσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ένα plug-in υβριδικό SUV, όντας πλήρως φορτισμένο και με γεμάτο ρεζερβουάρ, χωρίς στάση για ανεφοδιασμό. Το αυτοκίνητο αναχώρησε από το Shangri-La στις 30 Οκτωβρίου, περνώντας από πόλεις όπως το Kunming, το Baise και το Wuzhou, και τελικά έφτασε στην Guangzhou στις 3 Νοεμβρίου, διανύοντας 2.327,343 χλμ.

Από άποψη διαστάσεων, το Hongqi HS6 PHEV έχει μήκος 4.995χλστ. πλάτος 1.960χλστ. ύψος 1.760χλστ. μεταξόνιο 2920χλστ. ενώ το βάρος του είναι στα 2.040 κιλά.

Η ισχύς προέρχεται από έναν κινητήρα 1.5T με ισχύ 110 150 ίππων και ροπή 225 Nm, με θερμική απόδοσης 45.21%, ενώ φυσικά υπάρχει και ηλεκτροκινητήρας. Στις FWD εκδόσεις η συνολική ιπποδύναμη είναι στα 228 άλογα, ενώ στις AWD φτάνει τα 501. Η μπαταρία στην πρώτη περίπτωση είναι 23.9 kWh (αυτονομία 152λχμ.) και αντίστοιχα στην δεύτερη 39,5 kWh (205χλμ.). Έτσι, η συνολική αυτονομία κυμαίνεται από 1.200χλμ. μέχρι 1.500χλμ.

Στο εσωτερικό, το ταμπλό διαθέτει ενσωματωμένη διπλή οθόνη που αποτελείται από μια κεντρική οθόνη ελέγχου και μια οθόνη ψυχαγωγίας για τον συνοδηγό, μαζί με έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων και ένα τριάκτινο πολυλειτουργικό τιμόνι. Άλλα στοιχεία είναι η ασύρματη φόρτιση 50 W για κινητά τηλέφωνα και διπλές ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα, ενσωματωμένο ψυγείο και 12 ηχεία. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι 503 λίτρα, με επιπλέον 49 λίτρα κάτω από το δάπεδό του, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.977 λίτρα.