Το HS6, ένα μεγάλο plug-in hybrid SUV από την κινεζική Hongqi, έκανε το αδιανόητο: κατέκτησε δύο ξεχωριστά Guinness World Records για την αυτονομία του, επιβεβαιώνοντας ότι ένα υβριδικό SUV μπορεί να συνδυάσει αποδοτικότητα, αυτονομία και τεχνολογική ωριμότητα σε πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο σε εργαστηριακούς κύκλους δοκιμών.

1. Ρεκόρ: Μεγαλύτερη απόσταση με μία πλήρη φόρτιση & γεμάτο ρεζερβουάρ

Στις 4 Νοεμβρίου 2025, το Hongqi HS6 PHEV έγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για την μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί από ένα plug-in hybrid SUV χωρίς να απαιτηθεί καμία επαναφόρτιση ή ανεφοδιασμός. Στην τεκμηριωμένη διαδρομή, που ξεκίνησε από την Shangri-La και κατέληξε στην Guangzhou στην Κίνα, το SUV κάλυψε 2.327,343 χιλιόμετρα με τη μπαταρία και το ρεζερβουάρ γεμάτα από την εκκίνηση έως τον τερματισμό, χωρίς στήριξη σε έξωθεν ενέργεια ή καύσιμο.

Η επίδοση αυτή αναγνωρίζεται από το βιβλίο Guinness ως επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ για plug-in hybrid SUV με πλήρη φόρτιση και καύσιμο χωρίς επαναφόρτιση/ανεφοδιασμό.

2. Ρεκόρ: Μεγαλύτερη απόσταση σε ακραίες καιρικές συνθήκες

Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το ίδιο SUV έθεσε δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αυτή τη φορά για την μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί από plug-in hybrid SUV σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (κάτω από −20 °C). Σε αυτή την δοκιμή αντοχής κάτω από ακραίο κρύο, το HS6 διένυσε 1.131,133 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί ανεφοδιασμό ή επαναφόρτιση, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και τη διαχείριση ενέργειας του συστήματός του ακόμη και κάτω από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αυτή η επίδοση δεν αποτελεί διαφημιστικό σπότ, αλλά επισήμως πιστοποιημένο Guinness World Record, δείχνοντας ότι το υβριδικό σύστημα του HS6 μπορεί να ανταπεξέλθει τόσο σε κανονικές όσο και σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Το Hongqi HS6 διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης 1.5 λίτρων με ισχύ 150 ίππων, ροπή 225 Nm και θερμική απόδοση 45,21%. Το προσθιοκίνητο Hongqi HS6 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 228 ίπποι και το τετρακίνητο όχημα διαθέτει και δεύτερο πίσω ηλεκτροκινητήρα 273 ίππων. Χρησιμοποιεί μπαταρία χωρητικότητας 23 ή 40 kWh (ανάλογα την έκδοση), με την μπαταρία να φορτίζει από 20-80% σε μόλις 15 λεπτά. Το σύνολο κοστίζει στην κινεζική αγορά, από 21.700 ευρώ για την 2WD έκδοση και από 27.760 ευρώ για την AWD.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το Hongqi HS6 τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία των μεγάλων SUV, με μήκος 4.925 χλστ., πλάτος 1.970 χλστ., ύψος 1.760 χλστ. και μεταξόνιο 2.925 χλστ., στοιχεία που μεταφράζονται σε αυξημένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί ένα πολυεπίπεδο ταμπλό σύγχρονης αισθητικής, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και δύο μεγάλες οθόνες: μία κεντρικά τοποθετημένη για το σύστημα πολυμέσων και μία αποκλειστικά για τον συνοδηγό, ενώ την εικόνα συμπληρώνει τριάκτινο πολυλειτουργικό τιμόνι. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει βασική χωρητικότητα 503 λίτρων, η οποία ενισχύεται με επιπλέον 49 λίτρα κάτω από το δάπεδο, φτάνοντας έως τα 1.977 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.