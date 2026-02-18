Η εποχή όπου ο υβριδικός κινητήρας θεωρούνταν «μεταβατική τεχνολογία» μεταξύ των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης και της πλήρους ηλεκτροκίνησης δείχνει να περνά σε μια νέα φάση υψηλής απόδοσης. Η πρόσφατη ανακοίνωση από τη βρετανική Horse Powertrain σε συνεργασία με την Repsol για τον H12 υβριδικό κινητήρα, αναδεικνύει ένα νέο ορόσημο στην εξέλιξη των κινητήρων, υπόσχοντας κατανάλωση καυσίμου κάτω από 3,3 λίτρα/100χλμ. σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο WLTP.

Θερμική απόδοσης πάνω από 44%

Η θερμική απόδοση είναι το ποσοστό της ενέργειας του καυσίμου που μετατρέπεται σε παραγόμενο έργο αντί να χάνεται ως θερμότητα. Τα περισσότερα συμβατικά μοτέρ εσωτερικής καύσης λειτουργούν με περίπου 30 – 35%. Η αύξηση σε 44,2% σημαίνει ότι ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε ισχύ αντί για απώλειες θερμότητας, κάτι που οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές CO₂.

Τεχνικές καινοτομίες του H12 κινητήρα

Υψηλή συμπίεση 17:1: Αυξάνει την απόδοση της καύσης, μειώνοντας τις θερμικές απώλειες και βελτιστοποιώντας την καύση του καυσίμου.

Σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) νέας γενιάς: Μειώνει τις απώλειες θερμότητας και ελέγχει τη θερμοκρασία της καύσης για καθαρότερη και πιο αποδοτική λειτουργία.

Βελτιστοποιημένο turbo : Προσφέρει καλύτερη πλήρωση των κυλίνδρων με αέρα, επιτρέποντας πιο πλήρη καύση και αύξηση ροπής στις χαμηλές και μεσαίες στροφές.

Σύστημα ανάφλεξης υψηλής ενέργειας: Διασφαλίζει καθαρότερο καύσιμο μείγμα, ιδιαίτερα σε υψηλές συμπιέσεις.

Βελτιωμένο υβριδικό κιβώτιο & χαμηλή τριβή: Η διαχείριση ενέργειας μεταξύ κινητήρα και ηλεκτρικού μοτέρ είναι πιο αποδοτική, μειώνοντας απώλειες και μεγιστοποιώντας την ανακτημένη ενέργεια.

Συμβατότητα με 100% συνθετικά καύσιμα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του εγχειρήματος είναι η χρήση 100% ανανεώσιμου καυσίμου που προέρχεται από βιομάζα ή synfuels της Repsol. Όταν ένα μέσο αυτοκίνητο εξοπλιστεί με τον κινητήρα H12 και λειτουργεί με αυτό το καύσιμο, μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 1,77 τόνους ετησίως σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό αυτοκίνητο.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες για την ευρεία παραγωγή ή για το πότε θα εμφανιστεί σε μοντέλα παραγωγής, η πρόοδος αυτή, δείχνει ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης περνούν σε νέο επίπεδο.