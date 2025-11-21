Η Hyundai με το τμήμα “N” απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο πως έχει την τεχνογνωσία και την θέληση να κερδίσει τόσο στο συναίσθημα του οδηγού όσο και στις πίστες. Τώρα, με το νέο concept Crater, δείχνει πως ήρθε η ώρα να ασχοληθεί πιο σοβαρά και με off-road οχήματα, δείχνοντας στην πράξη, πόσο όμορφα μπορεί να συνδυαστεί η τωρινή σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, με ειδικές πινελιές που στοχεύουν την οδήγηση σε απάτητα μονοπάτια.

Το Crater λοιπόν, είναι ένα εντυπωσιακό σύνολο που καταφέρνει να συνδυάσει μοντέρνες και hi-tech πινελιές, με στοιχεία καθαρόαιμου off-road οχήματος. Το concept έχει ζάντες 33 ιντσών με εκτός δρόμου ελαστικά, ενώ διαθέτει προστατευτικές ποδιές, γάντζους ρυμούλκησης και έξι βοηθητικά φώτα. Φοράει ακόμη και το ίδιο ψηφιακό καμουφλάζ pixel που βλέπουμε στο Ioniq 5 XRT, μαζί με μερικές διασκεδαστικές κρυφές λεπτομέρειες.

Αν κοιτάξετε προσεκτικά, οι ανοδιώμενοι γάντζοι ανάκτησης στον μπροστινό προφυλακτήρα έχουν δίπλα τους μια μικροσκοπική φιγούρα που οι σχεδιαστές της Hyundai αποκαλούν “Crater Man”. Αυτός ο χαρακτήρας χρησιμεύει ως το λογότυπο του concept και εμφανίζεται σε όλο το όχημα, σε εξωτερικές λεπτομέρειες, καθίσματα, ακόμη και στο ταμπλό.

Το εσωτερικό είναι εντελώς πρωτότυπο και ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο. Αντί για ένα παραδοσιακό ταμπλό, υπάρχει μια κυλινδρική δομή “κρεμασμένη” από δύο ιμάντες. Τέσσερις μικρές, αφαιρούμενες τετράγωνες οθόνες εμφανίζουν widgets όπως το Spotify και μπορούν να βγουν εντελώς από το αυτοκίνητο.

Τα καθίσματα και η κεντρική κονσόλα παρουσιάζουν μια νέα τεχνική εσωτερικού σχεδιασμού που η Hyundai αποκαλεί “Curve of Upholstery”. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σημείο επαφής είναι τυλιγμένο σε μαλακά, καμπυλωτά υλικά καθώς δεν υπάρχουν σκληρά πλαστικά σε κοινή θέα.

Η Hyundai δεν μοιράζεται πολλές μηχανικές λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι το Crater είναι ηλεκτρικό. Πιθανότατα χρησιμοποιεί την μπαταρία ιόντων λιθίου 84,0 κιλοβατώρων του Ioniq 5 και τη διάταξη διπλού κινητήρα, η οποία παράγει 320 ίππους, αλλά αυτό είναι απλώς μια εικασία καθώς πρόκειται για ένα concept (ακόμα).

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το Crater φαίνεται να έχει πραγματικά πλεονεκτήματα εκτός δρόμου πέρα ​​από το ανυψωμένο ύψος οδήγησης και τα επιθετικά ελαστικά καθώς στο εσωτερικό, υπάρχουν χειριστήρια για χαμηλή σχέση μετάδοσης και μπλοκέ διαφορικό.

Μπορεί να είναι ένα concept, αλλά πως θα σας φαινόταν εάν το επόμενο off-road όχημα της Hyundai έμοιαζε με το Crater;