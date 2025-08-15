Είναι λογικό να αναρωτηθείτε τι σχέση μπορεί να έχει μια εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων με ρομποτικά γιλέκα. Δεν έχει καμιά όμως η Hyundai στην Κορέα έχει ναυπηγεία, τεχνολογικά κέντρα και ότι άλλο μπορείτε να φαντασθείτε. Επομένως είναι λογικό να παρασκευάζει εκτός όλων των άλλων και ρομπορικά γιλέκα.

Η Hyundai ξεκίνησε τη διάθεση του γιλέκου ρομπότ, X-ble Shoulder από την κορεατική αγορά. Η πρώτη επίσημη παράδοση πραγματοποιήθηκε από την αεροπορική εταιρεία «Korean Air». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών της Korean Air στο Incheon της Ν. Κορέας.

H Korean Air θα χρησιμοποιήσει το γιλέκο ρομπότ σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης εμπορικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, οχημάτων αστικής εναέριας κινητικότητας (UAM), drones, αεροσκαφών stealth και συστημάτων εκτόξευσης δορυφόρων.

Σχεδιασμένο για τη μείωση των φορτίων στους ώμους σε εργασίες που εκτελούνται πάνω από το κεφάλι

Το X-ble Shoulder είναι μια ρομποτική συσκευή που αναπτύχθηκε εσωτερικά από το Robotics LAB της Hyundai Motor. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην ενδυνάμωση του άνω βραχίονα και να ανακουφίζει από τα φορτία τους ώμους κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων εργασιών που πραγματοποιούνται πάνω από το κεφάλι – μια συνηθισμένη στάση των εργαζομένων στη συντήρηση αεροσκαφών. Μειώνοντας τα μυοσκελετικά φορτία, η συσκευή βοηθά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού και κόπωσης, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του X-ble Shoulder είναι ο μηχανισμός παραγωγής ροπής χωρίς τροφοδοσία, ο οποίος εξαλείφει την ανάγκη για μπαταρίες ή/και φόρτιση. Το γεγονός αυτό διατηρεί τη μονάδα ελαφριά και εύκολη στη συντήρηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα αδιάλειπτη λειτουργία. Στο ρομπότ έχει ενσωματωθεί μια μονάδα αντιστάθμισης μυών που παρέχει υποβοηθητική ροπή, μειώνοντας έως και 60% τα φορτία στις αρθρώσεις των ώμων και τη δραστηριότητα του πρόσθιου/πλάγιου δελτοειδούς μυός έως και 30%.

«Το X-ble Shoulder ενσωματώνει την τεχνολογική εξειδίκευση και τη συνεργασία των εργαζομένων μας» δήλωσε ο κ. Dong Jin Hyun, Vice President και Head of Robotics LAB της Hyundai Motor. «Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την εφαρμογή του σε διάφορους κλάδους για να βοηθήσουμε στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων».

«Προβλέπουμε ότι η υγεία των εργαζομένων και η ικανοποίηση από την εργασία τους θα βελτιωθούν μέσω της χρήσης του X-ble Shoulder» δήλωσε ο κ. Hyunboh Jung, Managing Vice President και Head of Aerostructure Business Department της Korean Air. «Εξετάζουμε ενεργά την περαιτέρω χρήση του για να διατηρήσουμε υψηλότερα πρότυπα τόσο στην κατασκευή αεροσκαφών όσο και στην ασφάλεια και την ποιότητα συντήρησης».

Μετά από την πρώτη παράδοση, το Robotics LAB της Hyundai Motor σχεδιάζει να προχωρήσει σε παραδόσεις πελατών που έχουν κάνει προπαραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του Hyundai Motor Group και των εγχώριων κατασκευαστών στην Κορέα. Οι πωλήσεις θα επεκταθούν σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η ναυπηγική και η γεωργία. Η Hyundai στοχεύει επίσης στην είσοδό της στις παγκόσμιες αγορές από το 2026.

Το 2022, το Robotics LAB της Hyundai Motor άρχισε να δοκιμάζει πρωτότυπα X-ble Shoulder στις μονάδες παραγωγής του Ομίλου παγκοσμίως για να διασφαλίσει την πρακτική χρηστικότητα. Πάνω από 300 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε πιλοτικές δοκιμές, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση οδηγώντας σε περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας και της εργονομίας του ρομπότ.

Παγκόσμια Αναγνώριση για την Ασφάλεια και το Σχεδιασμό του

Από την αποκάλυψή του, το X-ble Shoulder έχει κατακτήσει κορυφαία αναγνώριση στις παγκόσμιες αγορές τόσο για την ασφάλεια όσο και για τον σχεδιασμό του. Τον Φεβρουάριο του 2025, το ρομπότ κέρδισε την πιστοποίηση ISO 13482 για ρομπότ προσωπικών βοηθών από τον DNV (Det Norske Veritas), έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης με έδρα τη Νορβηγία. Τον Μάιο 2025 ακολούθησε η οδηγία της ΕΕ για την πιστοποίηση μηχανημάτων, επιβεβαιώνοντας τη μηχανική του ασφάλεια για βιομηχανική χρήση στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό, το προϊόν κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία Product-Industry στα 2025 iF Design Awards, έναν από τους τρεις κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως. Το X-ble Shoulder το 2024 έλαβε το βραβείο GOOD DESIGN® στην κατηγορία Robotics.

