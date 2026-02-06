Η Hyundai έκλεισε το 2025 με μια σταθερή και ισχυρή παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές, καταδεικνύοντας ότι η στρατηγική της που ισορροπεί μεταξύ ηλεκτρικών, υβριδικών και παραδοσιακών μοντέλων, αποδίδει ακόμα και σε μια περίοδο ισχυρού ανταγωνισμού και μεταβαλλόμενης ζήτησης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, η Hyundai Europe κατέγραψε περίπου 603.782 ταξινομήσεις νέων επιβατικών οχημάτων το 2025, κρατώντας σταθερό τον όγκο των πωλήσεών της σε σχέση με το 2024 (+1%) παρά τις πιέσεις στην αγορά λόγω κανονισμών και αλλαγών στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ηλεκτροκίνηση όχι απλώς δεν έμεινε πίσω, αλλά ενισχύθηκε αισθητά. Στην Ευρώπη οι πωλήσεις EV Hyundai μοντέλων αυξήθηκαν κατά περίπου 49%, με 112.266 μονάδες να αλλάζουν χέρια μέσα στο 2025, ενώ τα plug-in hybrid (PHEV) σημείωσαν άνοδο 39% (35.833 μονάδες) και τα υβριδικά (HEV) σημείωσαν αύξηση 10% (121.472 μονάδες).

Αυτό σημαίνει ότι περίπου δύο στα τρία οχήματα που πούλησε η Hyundai στην Ε.Ε. ήταν «εξηλεκτρισμένα» (EV, PHEV ή HEV).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Hyundai ανακοίνωσε ότι περίπου 4,1 εκατομμύρια οχήματα πούλησε συνολικά το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 2% σε σχέση με το 2024, ενώ οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών, υβριδικών, plug-in και άλλων εξηλεκτρισμένων μοντέλων πλησίασαν περίπου το 1 εκατομμύριο μονάδες, δηλαδή 27% του συνολικού όγκου πωλήσεων της μάρκας.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή όπου η αγορά της Ευρώπης συνεχίζει να αλλάζει δυναμικά, με τις ηλεκτρικές πωλήσεις να αυξάνονται συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, οι πωλήσεις EV το 2025 ήταν περίπου 2,6 εκατομμύρια οχήματα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 20% της αγοράς συνολικά και σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι του 2024.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Hyundai έχει ανακοινώσει ότι θα λανσάρει πέντε ολοκαίνουργια μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στους επόμενους 18 μήνες, μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στο σύνολο της γκάμας. Από μικρότερα hatchback και SUV έως νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες των ευρωπαίων αγοραστών.

Η επιλογή της μάρκας να επενδύει προς όλες τις κατευθύνσεις, της έχει επιτρέψει να παραμείνει σταθερή στον χάρτη των ευρωπαϊκών πωλήσεων, να αυξήσει την παρουσία της στα ηλεκτρικά μοντέλα και να προετοιμαστεί για τον επόμενο κύκλο αλλαγών σε μια αγορά που κινείται ταχέως προς πιο καθαρά, πιο αποδοτικά και πιο βιώσιμα οχήματα.