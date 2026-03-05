Πριν από πέντε χρόνια, η Hyundai Motor και η Healthy Seas αποφάσισαν να συνεργαστούν με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έτσι ξεκίνησαν να καθαρίζουν τις θάλασσες που έχουν γεμίσει από πλαστικά μπουκάλια αλλά και δίχτυα από τα μεγάλα ψαροκάικα.

Η συνεργασία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς τόσο για την υπεύθυνη ανάπτυξη των δράσεων όσο και τη διεθνή κοινωνική συμμετοχή, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα και θέτοντας φιλόδοξους στόχους για το μέλλον.

Φέτος η Hyundai Motor Company γιορτάζει την πέμπτη επέτειο της συνεργασίας της με το Ίδρυμα Healthy Seas, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων και την αποκατάσταση των ωκεάνιων οικοσυστημάτων.

Η στρατηγική αυτή πρωτοβουλία βασίζεται στο όραμα της Hyundai Motor «Progress for Humanity» και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική Creating Shared Value (CSV), η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: «Γη», «Ελπίδα» και «Κινητικότητα». Οι δύο πρώτοι πυλώνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνεργασία της Hyundai με τη Healthy Seas, δημιουργώντας άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και προσφέροντας εκπαιδευτικές δράσεις που εμπνέουν τις νέες γενιές.

«Είμαστε υπερήφανοι που γιορτάζουμε πέντε χρόνια επιτευγμάτων μαζί με τη Healthy Seas και παραμένουμε βαθιά αφοσιωμένοι σε αυτή τη σημαντική συνεργασία. Μαζί, δεν αποκαθιστούμε μόνο οικοσυστήματα, αλλά εκπαιδεύουμε και εμπνέουμε κοινότητες σε όλο τον κόσμο για να οικοδομήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον» δήλωσε ο κ. Dongchul Hwang, Vice President and Head of the Future Business & Sustainability Group της Hyundai Motor Company.

Κοινή αποστολή για καθαρότερες θάλασσες

Η Healthy Seas εργάζεται για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, απομακρύνοντας εγκαταλελειμμένα αλιευτικά δίχτυα και άλλα επιβλαβή θαλάσσια απορρίμματα. Από την έναρξη της συνεργασίας το 2021, η πρωτοβουλία έχει επεκταθεί σε Ευρώπη, Κορέα και Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δράσεις εστιάζουν σε επιχειρήσεις καθαρισμού ακτών, επιφανειακών και βαθιών καταδύσεων, προσφέροντας άμεσα οφέλη στη βιοποικιλότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Τα ανακτημένα θαλάσσια απορρίμματα διαχωρίζονται και τα κατάλληλα αλιευτικά δίχτυα αποστέλλονται στην Aquafil, όπου αναγεννούνται σε νήμα ECONYL® μαζί με άλλα απορριπτόμενα νάιλον υλικά. Το νήμα αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή πιο οικολογικών προϊόντων, όπως τα πατάκια αυτοκινήτου που περιλαμβάνονται στα περισσότερα μοντέλα IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, SANTA FE και NEXO στην Ευρώπη.

Στα σημαντικότερα επιτεύγματα της συνεργασίας περιλαμβάνεται η απομάκρυνση 320 τόνων θαλάσσιων απορριμμάτων από 10 χώρες. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση «Ghost Farms», που υποστηρίζεται αποκλειστικά από τη Hyundai Motor, αποκατέστησε υποθαλάσσιους βιότοπους αφαιρώντας εγκαταλελειμμένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο, καθώς απελευθερώνουν απορρίμματα και πλαστικά, διαταράσσοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα και απειλώντας τη θαλάσσια ζωή.

Επένδυση στις μελλοντικές γενιές μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τη στρατηγική Creating Shared Value (CSV) της Hyundai Motor και τον πυλώνα «Ελπίδα», η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας. Εργαστήρια, διαδραστικές δραστηριότητες και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας (VR) έχουν προσεγγίσει έως σήμερα 4.861 συμμετέχοντες παγκοσμίως.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περαιτέρω συνεργασίας ήταν η πρωτοβουλία μεταξύ της Hyundai Motor, της Healthy Seas και του Technical University of Munich (TUM), με την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω του «SVan» — ενός κινητού εργαστηρίου ρομποτικής ενσωματωμένου σε ένα Hyundai STARIA. Μέσω της δράσης αυτής, μαθητές και εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν λύσεις για τη θαλάσσια προστασία και γνώρισαν πώς η τεχνολογία, και συγκεκριμένα η ρομποτική του TUM, μπορεί να συμβάλει ενεργά.

Παγκόσμια επέκταση και διαρκής αντίκτυπος

Η συνεργασία Hyundai × Healthy Seas εξελίσσεται διαρκώς, ενισχύοντας την παγκόσμια εμβέλειά της και τις δράσεις υψηλού ενδιαρέροντος. Σημαντικά ορόσημα αποτελούν :

2021: Έναρξη της συνεργασίας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες· πρώτη αποστολή καθαρισμού εγκαταλελειμμένης ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιθάκη, Ελλάδα

2022: Επιστροφή στην Ιθάκη για καθαρισμό μεγάλης κλίμακας · Eπέκταση των δραστηριοτήτων στην Κορέα · Πρώτες εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με την Tate στο Ηνωμένο Βασίλειο

2023: Έναρξη δράσεων στις ΗΠΑ · Πρώτος καθαρισμός στη λίμνη Οχρίδα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

2024: Καθαρισμός τριών εγκαταλελειμμένων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα · Έναρξη πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού προγράμματος γύρω από τις «Ghost Farms»

2025: Παρουσίαση της συνεργασίας στο Ocean Conference και αναγνώρισή της σε εικονική συνεδρία του Συνέδριου των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς

«Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ετών, η συνεργασία μας με τη Hyundai εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πρότυπο θαλάσσιας προστασίας — συνδυάζοντας επιχειρήσεις καθαρισμού μεγάλης κλίμακας, κυκλική καινοτομία, συνεργασία με αλιευτικές κοινότητες και εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών. Αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η βιομηχανία και οι περιβαλλοντικοί οργανισμοί συνεργάζονται: χειροπιαστά αποτελέσματα σήμερα και ουσιαστική αλλαγή για το μέλλον των θαλασσών μας» δήλωσε η κα Veronika Mikos, Director Healthy Seas