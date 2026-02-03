Η Hyundai και η Kia αποκάλυψαν πρόσφατα τη νέα τεχνολογία ασφάλειας Vision Pulse, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των οδηγών και των πεζών μέσω υπερσύγχρονων δυνατοτήτων ανίχνευσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η τεχνολογία Vision Pulse αξιοποιεί σήματα Ultra-Wide Band (UWB) για να εντοπίζει με εξαιρετική ακρίβεια τη θέση αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο μέχρι και 100 μέτρα, ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονται σε σημεία εκτός οπτικού πεδίου. Η ακρίβεια μέτρησης φτάνει τα 10 εκατοστά, ενώ η επικοινωνία των σημάτων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, με καθυστερήσεις μόλις 1–5 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Πώς λειτουργεί το Vision Pulse

Το σύστημα χρησιμοποιεί UWB modules που εκπέμπουν και λαμβάνουν σήματα μεταξύ του οχήματος και γύρω φορητών συσκευών (smartphones, smart watches κτλ.) ή άλλων οχημάτων εξοπλισμένων με UWB. Μετρώντας τον χρόνο μετάδοσης των σημάτων, το σύστημα υπολογίζει με μεγάλη ακρίβεια τη θέση και την κίνηση πιθανών κινδύνων (από άλλα αυτοκίνητα και ποδήλατα έως πεζούς) και ενημερώνει άμεσα τον οδηγό ή το αυτοκινητιστικό σύστημα για επικείμενες συγκρούσεις.

Μια σημαντική καινοτομία είναι ότι το Vision Pulse περιορίζει την ανάγκη για ακριβείς και υψηλού κόστους εξωτερικούς αισθητήρες όπως LiDAR ή ραντάρ, αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδομές.

Εφαρμογές πέρα από το αυτοκίνητο

Οι δημιουργοί της τεχνολογίας δεν περιορίζουν τη χρήση της στο δρόμο. Το Vision Pulse έχει επίσης σχεδιαστεί να υποστηρίζει εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου η αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ μηχανημάτων και εργαζομένων είναι κρίσιμη, καθώς και στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ο εντοπισμός ατόμων κάτω από ερείπια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Παρά το γεγονός ότι το Vision Pulse βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προ-ανάπτυξης και η εφαρμογή του σε μαζικής παραγωγής οχήματα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, η Hyundai και η Kia συνεχίζουν τις δοκιμές και τις βελτιώσεις τους σε διάφορα περιβάλλοντα.

Η παρουσίαση και επικοινωνία του Vision Pulse επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο εταιρειών να βρουν λύσεις που συνδυάζουν την ασφάλεια με την προσιτή τεχνολογία, με στόχο τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλότερα επίπεδα προστασίας.