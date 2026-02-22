Μπορεί να ακούγεται περίεργο αλλά όπως δείχνουν οι έρευνες, το ρομποτικό γιλέκο X-ble Shoulder της Hyundai φέρνει τα αποτελέσματα που υπόσχονται οι ερευνητές. Αφού έγιναν οι σχετικές επιδείξεις τελικά οι αρμόδιοι της Κορεατικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας (RDA) πείσθηκαν για τα θετικά αποτελέσματα και υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με την Hyundai Motor (MoU). Οι εταιρείες στοχεύουν στη χρήση του ρομποτικού γιλέκου, που έχει κατασκευαστεί από το Robotics LAB της Hyundai Motor, σε αγροτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Κορέα.

Πιστεύουν ότι θα βελτιώσουν ακόμη την αποδοτικότητα των αγροτών ενώ θα τους προσφέρουν περισσότερο την υγεία και ασφάλεια. Οι επικεφαλής της Κορεατικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας θα συνεργαστούν με τους ερευνητές. Θα κάνουν δοκιμές, προώθηση και ευρεία χρήση του ρομποτικού γιλέκου στη γεωργία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Από την πρώτη κυκλοφορία του X-ble Shoulder τον Νοέμβριο του 2024, η Hyundai Motor έχει προχωρήσει την εφαρμογή του σε πολλούς κλάδους, όπως: στη μεταποίηση, τις κατασκευές, τα ναυπηγεία και τώρα στη γεωργία. Μετά τη σύμβαση της MoU με την RDA ο κ. Heui Won Yang, President and Head of Hyundai Motor R & D Division δήλωσε:

«Η Hyundai Motor αναζητά εδώ και χρόνια τρόπους να υποστηρίξει τους εργαζόμενους διαφόρων κλάδων και το X-ble Shoulder είναι το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ελπίζουμε ότι το X-ble Shoulder θα μειώσει αισθητά το φορτίο στους ώμους των αγροτών και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου αγροτικού περιβάλλοντος».

Ο κ. Seung-don Lee, Head of RDA, πρόσθεσε: «Η βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας στις γεωργικές δραστηριότητες αποτελεί βασική πρόκληση για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Με την ενεργή εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας μέσω της συνεργασίας μας με τη Hyundai Motor, στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να εργάζονται με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ παράλληλα προωθούμε καινοτόμες λύσεις στον αγροτικό τομέα».

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και διεύρυνση της χρήσης σε διάφορους κλάδους

Το Robotics LAB της Hyundai πραγματοποίησε δύο σειρές δοκιμών σε συνεργασία με την RDA μέσα στο 2025 — με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του X-ble Shoulder σε αγροτικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ηλεκτρομυογραφίας (EMG), οι δοκιμές μέτρησαν τις μεταβολές στη δραστηριότητα του δελτοειδούς μυ κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών για τους ώμους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το X-ble Shoulder μείωσε τη μυϊκή καταπόνηση των ώμων κατά περίπου 22%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να μειώνει το φορτίο στις αρθρώσεις των ώμων των αγροτών.

Η Hyundai Motor και η RDA θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση ρομποτικών γιλέκων στις γεωργικές εργασίες, θα επιδείξουν και θα επεκτείνουν τη χρήση τους σε αγροτικό περιβάλλον και θα προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με αυτή την τεχνολογία.

Η κορεάτικη εταιρία σκοπεύει να επιβεβαιώσει την πρακτική χρήση του X-ble Shoulder υπό πραγματικές γεωργικές συνθήκες, να μοιραστεί τα ευρήματα και να αναπτυχθούν βελτιστοποιημένες λύσεις προσαρμοσμένες στη γεωργία, ενισχύοντας έτσι την ευρύτερη χρήση του.

Η RDA θα συμβάλει στην υποστήριξη των δοκιμών και των αξιολογήσεων της χρήσης του ρομποτικού γιλέκου, στον εντοπισμό φορέων που έχουν ανάγκη την τεχνολογία, στη διασύνδεση με σχετικούς οργανισμούς για την ενίσχυση της χρήσης του X-ble Shoulder στην παραγωγή καθώς και στη διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Φυσικά αν κάποιος θέλει να πληροφορηθεί απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρία για τις δυνατότητες του X-ble Shoulder μπορεί να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα του Robotics LAB της Hyundai Motor.