Όταν τα βραβεία σε μια αυτοκινητοβιομηχανία διαδέχονται το ένα το άλλο αυτόματα, τότε αναπόφευκτα ενισχύεται η ηγετική της θέση. Το Hyundai SANTA FE κατέκτησε τα βραβεία «Driver Assist και Connected Vehicle», αναγνωρίζοντας τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και συνδεσιμότητας του μοντέλου. Τεχνολογίες όπως το Digital Key 2 Premium και το Blind-Spot View Monitor υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Hyundai Motor για διαισθητικές, αποτελεσματικές και προσβάσιμες καινοτομίες

Η Hyundai Motor Company ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα για την τεχνολογική της καινοτομία στη μελέτη «2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM» της J.D. Power για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην καινοτομία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο 10ο έτος της, η μελέτη TXI αξιολογεί πόσο αποτελεσματικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες εισάγουν νέες τεχνολογίες, αξιολογώντας την καινοτομία, την εκτέλεση και την αξία των προηγμένων χαρακτηριστικών, με βάση τα σχόλια των πελατών.

Η απόδοση της Hyundai Motor στη μελέτη TXI των ΗΠΑ για το 2025 υπογραμμίζει την ισχύ της στην διάθεση διαισθητικής, αξιόπιστης και αποτελεσματικής τεχνολογίας σχεδιασμένης για την καθημερινή οδήγηση.

Το Hyundai SANTA FE του 2025 ενίσχυσε περαιτέρω αυτό το επίτευγμα, κατακτώντας τα βραβεία «Mass-Market Driver Assist και Connected Vehicle». Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Digital key του μοντέλου που βασίζεται στο κινητό τηλέφωνο αναγνωρίστηκε για την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης στο όχημα και κοινής χρήσης των λειτουργιών του οχήματος, ενώ παράλληλα το σύστημα Blind-Spot View Monitor τιμήθηκε για την ενίσχυση της ορατότητας και της εμπιστοσύνης του οδηγού κατά την αλλαγή λωρίδας.

Διαθέσιμο σε σχεδόν όλες τις εκδόσεις του SANTA FE, το Hyundai Digital Key 2 Premium επιτρέπει στους οδηγούς να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημά τους μέσω εφαρμογής στα smartphone κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι Near-Field Communication (NFC), Ultra-Wideband (UWB) και Bluetooth Low Energy (BLE). Αυτό το καινοτόμο σύστημα εξαλείφει την ανάγκη για ένα παραδοσιακό μπρελόκ, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και έλεγχο απευθείας από το smartphone τηλέφωνο του οδηγού.

Το πιο σημαντικό όμως είναι το σύστημα «Blind-Spot View Monitor» (BVM). Το σύστημα αυτό που είναι ενισχυμένο με οπτικές εικόνες των τυφλών σημείων δίνει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο.

Όταν στο SANTA FE ενεργοποιείται το φλας, οι πλευρικά τοποθετημένες κάμερες εμφανίζουν ζωντανή εικόνα του αντίστοιχου τυφλού σημείου στον πίνακα οργάνων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους οδηγούς να ανιχνεύουν οχήματα, ποδηλάτες ή άλλα εμπόδια που μπορεί να μην είναι ορατά στους συμβατικούς καθρέφτες, μειώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης και ενισχύοντας τη συνολική αυτοπεποίθηση και ασφάλεια κατά την αλλαγή λωρίδας.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης