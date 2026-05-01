Με την επίσημη ανακοίνωση της νέας παγκόσμιας καμπάνιας «Next Starts Now» στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026, η Hyundai Motor Company ενδυναμώνει τη συνεργασία της με τη FIFA που επεκτείνεται στις τοπικές κοινότητες μέσω ποδοσφαιρικών ακαδημιών για παιδιά σε τέσσερις πόλεις των ΗΠΑ.

Εμπνευσμένη από το όραμα της Hyundai Motor «Progress for Humanity», η καμπάνια «Next Starts Now» αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση της καινοτομίας στην κινητικότητα και τη ρομποτική. Η Hyundai Motor ανακοίνωσε τον Son Heung min, αρχηγό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας, ως παγκόσμιο πρεσβευτή της μάρκας, ενόψει του FIFA World Cup 2026.

Ο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιρικός αστέρας, αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας και επιθετικός της LAFC (Λος Άντζελες Φούτμπολ Κλαμπ), Son Heung min, ενσαρκώνει τις αξίες που χαρακτηρίζουν τόσο τη Hyundai Motor όσο και το ποδόσφαιρο : αποφασιστικότητα, ομαδικότητα και τη δύναμη της έμπνευσης. Ως παγκόσμιο πρότυπο, θα εκπροσωπεί την καμπάνια «Next Starts Now» εντός και εκτός γηπέδων, εμφανιζόμενος μαζί με το προηγμένο ρομπότ Atlas της Boston Dynamics, σε ένα από τα δύο νέα σποτ της καμπάνιας που προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα της Hyundai Motor.

Ο Son Heung min, Αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας και παγκόσμιος Πρεσβευτής της Hyundai Motor Company δήλωσε:

«Πιστεύω βαθιά ότι το μέλλον ανήκει σε όσους το κυνηγούν, και αυτή η νοοτροπία με ωθεί να προσπαθώ περισσότερο κάθε μέρα και να είμαι έτοιμος για ό,τι έρθει στη συνέχεια. Η καμπάνια ‘Next Starts Now’ είναι κάτι που μοιράζομαι με τη Hyundai Motor και μαζί συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος».

O κ. José Muñoz, President & Chief Executive Officer της Hyundai Motor Company πρόσθεσε:

«Καθώς συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη FIFA εδώ και 27 χρόνια, η Hyundai Motor δεσμεύεται να προσφέρει το 2026 την πιο φιλόδοξη συνεργασία της στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Δημιουργούμε νέους και ουσιαστικούς τρόπους, ώστε οι φίλαθλοι να βιώσουν το άθλημα, μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και καθηλωτικές εμπειρίες. Φέτος, διευρύνουμε τον ρόλο μας στη διεθνή σκηνή φέρνοντας σε συνεργασία με την Boston Dynamics την προηγμένη ρομποτική — συμπεριλαμβανομένων των Atlas και Spot. Παράλληλα, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τον Son Heung‑min, ένα παγκόσμιο είδωλο, του οποίου η εμπνευσμένη πορεία αντικατοπτρίζει το όραμά μας για σύνδεση των κοινοτήτων μέσα από το ποδόσφαιρο αλλά και πέρα από αυτό».

«Η ‘Next Starts Now’ είναι η παγκόσμια καμπάνια της Hyundai για το FIFA World Cup 2026, ζωντανεύοντας το όραμά μας ‘Progress for Humanity’. Αντί να περιμένουμε το μέλλον να έρθει, το φέρνουμε απευθείας στους φιλάθλους. Με κάθε αγώνα βλέπουμε τι ακολουθεί — νέο ταλέντο, φρέσκια ενέργεια και νέες δυνατότητες — αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή μας στην πρόοδο και στην πρωτοπορία της αλλαγής» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Executive Vice President & Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company

Προωθώντας την καινοτομία – Η Hyundai Motor στο FIFA World Cup 2026

Ως επίσημος συνεργάτης της FIFA εδώ και 27 χρόνια, η Hyundai Motor έχει υποστηρίξει διαχρονικά τη διοργάνωση μέσω παροχής οχημάτων, στηρίζοντας τις μετακινήσεις ομάδων, στελεχών και εκπροσώπων των ΜΜΕ. Για το FIFA World Cup 2026™, η Hyundai Motor, σε συνεργασία με τη Boston Dynamics, διευρύνει αυτόν τον ρόλο, ενσωματώνοντας τη ρομποτική στη διοργάνωση με την αξιοποίηση των Atlas και Spot σε επιλεγμένους χώρους, ενισχύοντας τις λειτουργικές ανάγκες των αγώνων, την εμπειρία των φιλάθλων, καθώς και την ασφάλεια και την αποδοτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Η Hyundai Motor θα διαθέσει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στόλο κινητικότητας που έχει παρουσιάσει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε συνεργασία με τα ρομπότ, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων.

Eμπνέοντας τη νέα γενιά μέσα από το ποδόσφαιρο

Η δέσμευση της Hyundai Motor για τη στήριξη της επόμενης γενιάς και μέσω του ποδοσφαίρου ξεπερνά την τεχνολογία και επεκτείνεται στους νέους αθλητές και τις κοινότητες που διαμορφώνουν το μέλλον του αθλήματος.

Από τον Απρίλιο, η Hyundai Motor θα διοργανώσει παιδικές ποδοσφαιρικές ακαδημίες στις ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση των ποδοσφαιρικών θρύλων Mia Hamm και Tim Howard. Οι ακαδημίες θα δημιουργηθούν σε τέσσερις πόλεις‑οικοδεσπότες του FIFA World Cup 2026 — Ατλάντα, Μαϊάμι, Νιου Τζέρσεϊ και Λος Άντζελες — και θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, ενισχύοντας άμεσα τη σύνδεση της συνεργασίας της Hyundai Motor με τις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα, η Hyundai Motor, σε συνεργασία με τη FIFA, πραγματοποίησε τον παγκόσμιο παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής «Be There With Hyundai», προσκαλώντας παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών από όλο τον κόσμο να υποβάλουν τις ζωγραφιές τους υποστηρίζοντας τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η Hyundai Motor αναδεικνύει τους νεαρούς φιλάθλους ως ενεργούς συμμετέχοντες στο μέλλον του ποδοσφαίρου. Επιλεγμένα σχέδια θα παρουσιαστούν στα επίσημα λεωφορεία των ομάδων κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026.