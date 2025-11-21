Στην αφρικανική ήπειρο θα γίνει στις 22-23 Νοεμβρίου, η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της G20 και η 20ή στην ιστορία του φόρουμ, με θέμα «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα».

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τις μετακινήσεις της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της G20 του 2025 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Η εταιρεία θα διαθέσει 30 οχήματα πολλαπλών χρήσεων (MPV) STARIA ως επίσημα μέσα μεταφοράς για τα στελέχη των αντιπροσωπειών από τις συμμετέχουσες χώρες και θα υποστηρίξει συνολικά την επιτυχή λειτουργία της Συνόδου Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της G20 θα πραγματοποιηθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 22-23 Νοεμβρίου με θέμα «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα».

Η Hyundai Motor υπέγραψε τον περασμένο Σεπτέμβριο, Μνημόνιο Συνεργασίας με το Department of International Relations & Cooperation (DIRCO) της Νότιας Αφρικής στα κεντρικά γραφεία του DIRCO στην Πρετόρια για την υποστήριξη της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της G20.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο κ. Ilbum Kim και η κα Anna Thandi Moraka, Deputy Minister of International Relations & Cooperation της Νότιας Αφρικής.

Η G20 ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1999 ως φόρουμ Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών με τη συμμετοχή 20 μεγάλων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να συζητούνται διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της G20 συγκλήθηκε το 2008 ως απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και το 2009 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να τη διεξάγουν τακτικά, ανεβάζοντας το φόρουμ στο υψηλότερο επίπεδο για την αντιμετώπιση μιας σειράς διεθνών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομικού τομέα.

Η φετινή σύνοδος κορυφής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της G20 που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην αφρικανική ήπειρο και η 20ή στην ιστορία του φόρουμ. Αναμένεται να παραστούν αρχηγοί κρατών από χώρες μέλη της G20 και προσκεκλημένες χώρες, ηγέτες της Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Hyundai Motor επέλεξε το STARIA για τις μετακινήσεις της Συνόδου Κορυφής με βάση την εξωτερική του σχεδίαση, την κορυφαία αίσθηση άνεσης που προσφέρει στο εσωτερικό του, την εξαιρετικά λειτουργική καμπίνα του που προσαρμόζεται σε ποικίλες ανάγκες και τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και συνδεσιμότητας που διαθέτει το μοντέλο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να υποστηρίξουμε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της G20 που πραγματοποιήθηκε στην Αφρική με τα οχήματά μας», δήλωσε ο κ. Ilbum Kim, Executive Vice President & Head of the Global Policy Office του Hyundai Motor Group. «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συμβάλουμε στην επιτυχία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης».