Στα Autotrader Drivers’ Choice Awards 2025, η Hyundai Motor Company κατέκτηκε διπλή νίκη. Τα βραβεία που δίνονται σε γενικότερο πλαίσιο, βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες που προέρχονται από 225.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τους νεότερους να επισημάνουμε ότι τα Drivers’ Choice Awards, ήταν γνωστά ως Autotrader New Car Awards. Και τα βραβεία αυτά έχουν την εξής διαφορά από τις άλλες διοργανώσεις που αποδίδουν βραβεία.

Τα βραβεία αυτά αποφασίζονται από τους τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Τους ανθρώπους που έχουν επαφή με το αυτοκίνητο και γνωρίζουν καλύτερα από κάθε έναν τις ιδιαιτερότητές τους. Για το λόγο αυτό η γνώμη μετράει περισσότερο.

Φέτος, περισσότεροι από 225.000 ιδιοκτήτες στο Ηνωμένο Βασίλειο μοιράστηκαν σχόλια για τα οχήματά τους σε μια διαδικτυακή έρευνα καθορίζοντας τους νικητές σε 20 από τις 25 κατηγορίες των βραβείων.

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τα αυτοκίνητά τους βασιζόμενοι σε 16 κριτήρια, όπως η απόδοση, η αξιοπιστία, η εμφάνιση και το κόστος λειτουργίας. Αξιολόγησαν επίσης τη συνολική τους ικανοποίηση και το πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνουν σε άλλους το αυτοκίνητό τους, δίνοντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Η κα Erin Baker, Editorial Director του Autotrader, δήλωσε:

«Η οδηγική άνεση και η εξαιρετική ορατότητα είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά του IONIQ 5, που το καθιστούν στα φετινά βραβεία την ιδανική επιλογή για τους οδηγούς της πόλης. Οι ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι λάτρεψαν τον συνδυασμό της μοναδικής εμφάνισης και της πρακτικότητας».

‘Ένας από αυτούς είπε:

«Είναι ευχάριστο στην οδήγηση, έχει όλη τη δύναμη που θα ήθελα, έχει εξαιρετική επιτάχυνση και οδηγική άνεση, είναι φανταστικό και μπορώ να το χειρίζομαι εξαιρετικά καλά όταν οδηγώ στην πόλη».

Η κα Erin Baker, συνέχισε:

«Υπήρξαν επίσης πολλοί έπαινοι για το SANTA FE. Με μεγάλους χώρους, πρακτικότητα και μοναδικό στυλ, οι ιδιοκτήτες λατρεύουν την ποιότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του αυτοκινήτου».

Ένας άλλος ιδιοκτήτης είπε σχετικά:

«Είχα στην κατοχή μου πολλά premium SUV όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το SANTA FE έχει όλα όσα προσφέρουν οι περισσότερες premium μάρκες ως στάνταρ, αλλά σε ένα κλάσμα του κόστους. Συγχαρητήρια στη Hyundai για τα δύο αυτά φανταστικά αυτοκίνητα, τα οποία αξίζουν απόλυτα τις διακρίσεις τους».

O κ. Ashley Andrew, President of Hyundai & Genesis UK, δήλωσε: «Είναι πάντα εξαιρετικό να κερδίζεις βραβεία, αλλά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό όταν αυτά αποφασίζονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το IONIQ 5 ανακηρύχθηκε Best Car for City Drivers και το ολοκαίνουργιο SANTA FE Best 7-Seater στα Autotrader Drivers’ Choice Awards για το 2025. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση από το να κερδίζεις τον έπαινο των ανθρώπων που ζουν με τα οχήματά μας κάθε μέρα».