Φέτος τα λαμπερά MAD Video Music Awards 2025 είχαν επιρροή από το κορεάτικο ρεύμα. Θα αναρωτηθείτε τι σχέση μπορεί να έχει η μουσική με τα αυτοκίνητα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν σχέση αλλά αν το δούμε κάτω από διαφορετικό πρίσμα προσέγγισης τότε όλο και κάποια σχέση υπάρχει

Στην σκηνή μιας εκδήλωσης δεν ανεβαίνουν μόνο μουσικοί η ηθοποιοί. Ανεβαίνουν και …αυτοκίνητα.

Το ολοκαίνουργιο Hyundai INSTER βρέθηκε στη σκηνή, σε ρόλο μεγάλου «επάθλου» ενός χορευτικού K-pop τηλεπαιχνιδιού, με πρωταγωνιστές τους δημοφιλείς καλλιτέχνες FY με το νέο του viral τραγούδι, “Money Dance”, τον Theo Evan και τους Kings.

Το Hyundai INSTER ταίριαξε απόλυτα με τη κορεάτικη αισθητική του act, αποδεικνύοντας πως η pop κουλτούρα και το design μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στη σκηνή. Οι μοναδικοί καλλιτέχνες με τις ξεχωριστές φωνητικές και χορευτικές τους ικανότητες ξεσήκωσαν το κατάμεστο γήπεδο Tae Kwon Do και έκαναν το Hyundai INSTER να λάμψει ακόμα περισσότερο μέσα από αυτό το αξέχαστο act on stage.

Στο πλαίσιο του δημοφιλούς αυτού μουσικού θεσμού ( πραγματοποιήθηκε παράλληλα το διήμερο MAD VMA Village Festival, την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Ιουνίου) στο γήπεδο Tae Kwon Do προσήλθαν μικροί και μεγάλοι λάτρεις της μουσικής. Όσοι παραβρέθηκαν στα Mad Video Music Awards 2025, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το Hyundai INSTER, καθώς και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό 360° flyover video με το INSTER, μια διαδραστική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Για όσους δεν έχουν δει ακόμη το νέο INSTER, να τους πληροφορήσουμε ότι είναι ένα ξεχωριστό, μοντέρνο αυτοκίνητο, με έξυπνες και προηγμένες τεχνολογίες καθώς και ψηφιακές καινοτομίες που ταιριάζει σε κάθε ηλικία και αποτελεί το μέλλον της αστικής μετακίνησης … Are you In?