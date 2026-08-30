Στην ετήσια έκθεση “Best Cars for Car Seats 2026” ( διαδικτυακή πλατφόρμα Cars.com) το Hyundai TUCSON Hybrid αναδείχθηκε Top Finisher. Το TUCSON Hybrid για 2η συνεχόμενη χρονιά, σημείωσε εξαιρετική επίδοση στις αξιολογήσεις παιδικών καθισμάτων της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας αυτοκινήτου και κέρδισε τη διάκριση χάρη στην υψηλή βαθμολογία που κατέκτησε.

Η διάκριση Top Finisher απονέμεται σε οχήματα που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στους Car Seat Checks της Cars.com, μια αξιολόγηση πρακτικά της εφαρμογής διαφορετικών τύπων παιδικών καθισμάτων, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών καθισμάτων και καθισμάτων με ανύψωση (booster seats). Η αξιολόγηση εξετάζει τόσο τη σωστή τοποθέτηση καθισμάτων με φορά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όσο και την ευκολία πρόσβασης στα σημεία στερέωσης LATCH.

Η αναγνώριση αυτή του TUCSON από την διαδικτυακή πλατφόρμα αγοράς αυτοκινήτων Cars.com υπογραμμίζει τη δέσμευση της Hyundai στην ασφάλεια και τη σημασία του σχεδιασμού του εσωτερικού και των καθισμάτων των οχημάτων της, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα και απόδοση διαφορετικών τύπων παιδικών καθισμάτων. Συνολικά, η εξειδικευμένη ομάδα του Cars.com δοκίμασε 56 μοντέλα του έτους 2026 για τη διαμόρφωση της φετινής λίστας “Best Cars for Car Seats”.

Ο κ. Ricky Lao, Director Product Planning της Hyundai Motor North America δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη διάκριση του TUCSON Hybrid από την ετήσια έκθεση της διαδικτυακής πλατφόρμας αγοράς αυτοκινήτων Cars.com, αλλά και για τις πρόσφατες βραβεύσεις του στον τομέα της ασφάλειας, όπως το IIHS TOP SAFETY PICK+ 2026 και η συνολική αξιολόγηση ασφάλειας 5 Αστέρων από την NHTSA για το 2026. Αυτές οι σημαντικές διακρίσεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού και στα συστήματα ασφαλείας που προσφέρουν τα οχήματα της Hyundai».

Το TUCSON Hybrid διαθέτει πλήρη σειρά βασικού εξοπλισμού ασφαλείας, που περιλαμβάνει τα συστήματα:

Forward Collision Attention Assist (Υποβοήθηση Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης)

Lane Departure Warning (Προειδοποίηση Ακούσιας Αλλαγής Λωρίδας)

Lane Keep Assist (Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας)

High Beam Assist (Αυτόματη Διαχείριση Μεγάλης Σκάλας Φώτων)

Driver Attention Warning (Προειδοποίηση Απόσπασης Προσοχής Οδηγού)

Hillstart Assist (Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα)

Rear Occupant Alert (ειδοποίηση παρουσίας επιβατών στα πίσω καθίσματα)

Επιπλέον, τόσο οι εμπρός όσο και οι πίσω θέσεις διαθέτουν ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου στον βασικό εξοπλισμό.

H κα Jennifer Newman, Editor in chief της διαδικτυακής πλατφόρμας αγοράς αυτοκινήτων Cars.com και πιστοποιημένη τεχνικός ασφάλειας παιδικών επιβατών μετά τη βράβευση δήλωσε:

«Το Hyundai TUCSON Hybrid 2026 αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όλες τις οικογένειες. Φιλοξενεί εύκολα δύο παιδικά καθίσματα και απέσπασε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στην κατηγορία Car Seat Check της Cars.com, γεγονός που το κατέταξε μεταξύ των κορυφαίων μοντέλων της έκθεσης Best Cars for Car Seats 2026. Επιπλέον, το TUCSON Hybrid δεν διακρίνεται για πρώτη φορά, καθώς έχει συμπεριληφθεί στη λίστα μας και τις χρονιές 2021, 2022 και 2025».