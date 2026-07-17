Αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία των INSTER και INSTER Cross Hyundai παρουσίασε το INSTER Lounge, την κορυφαία έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής πρότασής της μάρκας στην κατηγορία Α. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες στη μικρότερη κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων, το INSTER Lounge προσφέρει νέο επίπεδο άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου στη συμπαγή ηλεκτρική κινητικότητα. Με πολυτελή και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένα υλικά και ιδιαίτερα ευέλικτη διαρρύθμιση καμπίνας, προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη και προσωπική εκδοχή του INSTER.

Ένα καλό αυτοκίνητο θεωρείται καλό όταν υπάρχουν χώροι και οι επιβάτες ακόμη και στα μικρά αυτοκίνητα δεν στριμώχνονται. Οι επικεφαλής της κορεάτικης φίρμας σε αυτόν τον τομέα έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή.

Ο κ. Xavier Martinet, President και CEO της Hyundai Motor Europe δήλωσε σχετικά:

«Με το INSTER Lounge αποδεικνύουμε ότι ένα αστικό SUV μπορεί να συνδυάζει σχεδίαση, άνεση, ευελιξία και αποκλειστικότητα. Ως μια ξεχωριστή προσθήκη στη γκάμα του INSTER, διευρύνει την απήχηση του μικρότερου ηλεκτρικού μας μοντέλου, το οποίο παραμένει το δεύτερο σε πωλήσεις ηλεκτρικό όχημα της κατηγορίας Α στην Ευρώπη το 2026, όπως και το 2025*» – (* Πηγή: Dataforce (PC + LCV), Μάιος YTD).

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασίζεται στα πλεονεκτήματα του INSTER, ενισχύοντας την άνεση, τον σχεδιασμό και την ποιότητα στο εσωτερικό του, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα και την αποδοτικότητα

Εσωτερικό premium αισθητικής, επικεντρωμένο στην ιδέα ενός «προσωπικού χώρου»

Επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα και δέρμα

Ευέλικτη καμπίνα με πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και προσαρμόσιμη διάταξη

Νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint

Αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και ασημί πλαϊνά προστατευτικά

Διαθέσιμο με 84 kW (115 ίπποι) και μπαταρία 49 kWh

Αυτονομία

o Αστικός Κύκλος : 493 χιλιόμετρα

o Συνδυαστικός Κύκλος : ~360 χιλιόμετρα (WLTP)

Το INSTER Lounge αποτελεί την πιο προσανατολισμένη στην άνεση και τον σχεδιασμό έκδοση της οικογένειας του INSTER. Ενώ το INSTER έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προσιτή, αποδοτική και πρακτική αστική μετακίνηση, το INSTER Lounge δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του εσωτερικού και σε μια πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία χρήσης.

Σε αντίθεση με το INSTER Cross, που εστιάζει σε έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα, το INSTER Lounge βασίζεται σε μια πιο κομψή και εσωστρεφή φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα ήρεμο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον για την καθημερινότητα.

Πώς αναβαθμίζει την άνεση και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό;

Στον πυρήνα του INSTER Lounge βρίσκεται η δημιουργία μιας πιο χαλαρωτικής εμπειρίας. Το μοντέλο διαθέτει συνδυασμό υφασμάτινων και δερμάτινων επενδύσεων, επένδυση οροφής με πλεκτή υφή και προσεκτικά επιλεγμένες χρωματικές λεπτομέρειες, προσφέροντας αισθητά ανώτερη αίσθηση ποιότητας σε σχέση με τα συνηθισμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Η σχεδίαση της καμπίνας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου που είναι ταυτόχρονα άνετος και προσωπικός, ενισχύοντας τη συνολική καθημερινή εμπειρία μετακίνησης μέσω αναβαθμισμένων υλικών και μιας βελτιωμένης αίσθησης στην αφή.

Πόσο ευέλικτο είναι το εσωτερικό του INSTER Lounge για καθημερινή χρήση;

Το INSTER Lounge συνδυάζει άνεση και ευελιξία χάρη σε μια ιδιαίτερα προσαρμόσιμη διάταξη καθισμάτων. Τα εμπρός καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως, ενώ τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα και διαθέτουν ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Επιπλέον, το δάπεδο χώρου αποσκευών επιτρέπει την ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Η ευελιξία αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις έως τις δραστηριότητες αναψυχής, ενισχύοντας τον ρόλο του INSTER Lounge ως ενός πρακτικού και πολυχρηστικού συντρόφου για κάθε περίσταση.

Ποια σχεδιαστικά στοιχεία το διαφοροποιούν από το INSTER;

Ενώ το INSTER ξεχωρίζει για τον καθαρό, λειτουργικό και αστικό χαρακτήρα του, το INSTER Lounge προσφέρει μια πιο εκφραστική και εκλεπτυσμένη προσέγγιση του συμπαγούς ηλεκτρικού οχήματος.

Η νέα μάσκα και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, σε συνδυασμό με τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προσδίδουν μια πιο δυναμική και σίγουρη εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά ασημί πλαϊνά προστατευτικά και οι προσεγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύεται και από τη νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint, η οποία παρουσιάζεται αποκλειστικά με το INSTER Lounge. Σε συνδυασμό με τους ειδικούς χρωματικούς συνδυασμούς και τα υλικά του εσωτερικού, δημιουργείται μια πιο προσωπική και σχεδιαστικά ξεχωριστή ταυτότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία αναβαθμίζουν το INSTER Lounge πέρα από τα συνηθισμένα δεδομένα της κατηγορίας Α, συνδυάζοντας ιδιαίτερο σχεδιασμό με μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αισθητική.

Ποια χαρακτηριστικά τεχνολογίας, άνεσης και αξεσουάρ είναι διαθέσιμα στο INSTER Lounge;

Το INSTER Lounge εξοπλίζεται με ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών και χαρακτηριστικών άνεσης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και ψηφιακός πίνακας οργάνων αντίστοιχου μεγέθους, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρουν εύχρηστη λειτουργία και ενισχυμένη υποστήριξη κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, διατίθενται προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία άνεσης, όπως ασύρματες βάσεις φόρτισης κινητών συσκευών, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώσουν το όχημα σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η Hyundai προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα γνήσιων αξεσουάρ, όπως λύσεις αποθήκευσης εσωτερικού χώρου και σχάρες οροφής, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του INSTER Lounge τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τις δραστηριότητες αναψυχής.

Ποια χαρακτηριστικά αναβαθμίζουν την εμπειρία των επιβατών στο εσωτερικό;

Το INSTER Lounge ενσωματώνει μια σειρά χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την άνεση, τη λειτουργικότητα και την ψυχαγωγία, όπως καθίσματα από φυσικό δέρμα και νέο premium ηχοσύστημα με ηχεία που διαθέτουν μεμβράνες Kevlar. Η διάταξη του εσωτερικού δίνει προτεραιότητα στη διαισθητική χρήση, διασφαλίζοντας ότι οι βασικές λειτουργίες είναι εύκολα προσβάσιμες, ενώ τα πλέον στάνταρ πλήρως αναδιπλούμενα εμπρός καθίσματα και τα συρόμενα, ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Σε συνδυασμό με την πλεκτής υφής επένδυση οροφής και τα αλεξήλια, τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο εκλεπτυσμένης και ευχάριστης εμπειρίας στο εσωτερικό, παρά τις συμπαγείς διαστάσεις της κατηγορίας Α.

Τι επιδόσεις και αυτονομία μπορούν να περιμένουν οι πελάτες από το INSTER Lounge;

Το INSTER Lounge διατίθεται με μπαταρία 49 kWh και ηλεκτροκινητήρα 84 kW (115 ίππων).

Προσφέρει αυτονομία 493 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο και έως περίπου 360 χιλιόμετρα (WLTP) σε συνδυαστικό κύκλο με μία μόνο φόρτιση. Το μοντέλο διαθέτει επίσης ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες, καθιστώντας το ιδανικό για αστικές μετακινήσεις και καθημερινή χρήση.

Ποιες χρωματικές επιλογές είναι διαθέσιμες για το INSTER Lounge;

Το INSTER Lounge προσφέρεται σε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα εξωτερικών χρωματισμών. Εκτός από τη νέα και ιδιαίτερα ξεχωριστή απόχρωση Glow Mint, η παλέτα περιλαμβάνει επίσης τα χρώματα : Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki και Abyss Black Pearl.

Για το εσωτερικό, η Hyundai προσφέρει έναν αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Dark Grey και Mint Green, με λεπτομέρειες Glow Mint.

Η παραγωγή του INSTER Lounge ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 και η εμπορική του διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελληνική αγορά.