Μπορεί να έχει καταντήσει κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Ακόμη μία αυτοκινητοβιομηχανία που ανυπομονούσε να πουλάει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλώνει πως λόγω χαμηλής ζήτησης, θα επιστρέψει στη βενζίνη.

Η αλήθεια είναι πως οι εταιρίες βιάστηκαν τόσο πολύ προς την ηλεκτροκίνηση, που στηρίχθηκαν σε αυτή, ενώ δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές ούτε η ανάλογη αγοραστική δύναμη από την κοινωνία. Σε αυτή τη λίστα (στην οποία υπάρχουν δεκάδες μάρκες), έρχεται να προστεθεί και η Abarth. Αφού εγκατέλειψε πλήρως τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα στην Ευρώπη και στράφηκε αποκλειστικά στα ηλεκτρικά με τα 500e και 600e, η Abarth εξετάζει τώρα την επιστροφή στη βενζίνη και τους πραγματικούς ήχους κινητήρων.

Ο λόγος; Ο κόσμος που αγοράζει γρήγορα αυτοκίνητα θέλει να ακούει τον κινητήρα αλλά και να μπορεί να τον βελτιώσει

Ο επικεφαλής της Abarth στην Ευρώπη, Gaetano Thorel, δήλωσε στο Autocar ότι οι πελάτες θέλουν εσωτερική καύση, όχι μόνο για την απόδοση, αλλά επειδή η τροποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ουσιαστικά αδύνατη. Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αναμειχθούν, να τροποποιήσουν, να τσιπάρουν, να ρυθμίσουν ή να βάλουν γυαλιστερά κομμάτια κάτω από το καπό.

Η Abarth έχει πουλήσει μόνο 273 αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με 954 στο ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι και μια τεράστια πτώση από τα 5.631 που πουλήθηκαν το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της SMMT.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες και η Fiat παρουσίασε νέα, υβριδική έκδοση για το μέχρι πρότινος αμιγώς ηλεκτρικό 500. Πλέον η Abarth σκέφτεται να “δουλέψει” πάνω σε αυτό.

Η στάση του ομίλου Stellantis (στον οποίο ανήκει και η Abarth μαζί με άλλες 13 εταιρίες)



Σε συνέντευξή του στο Politico, ο πρόεδρος του ομίλου John Elkann, δήλωσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να επανεξετάσει και να επιτρέψει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Αναφερόταν συγκεκριμένα στα plug-in υβριδικά και στα Range Extender οχήματα (σε αυτά ο κινητήρας βενζίνης χρησιμεύει ως γεννήτρια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας και το όχημα κινείται πάντα ηλεκτρικά).

Αλλά ακόμη και πριν από την προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία του 2035, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πωλούν αυτοκίνητα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σταδιακούς αλλά αυστηρούς στόχους. Πρέπει να συμμορφωθούν με προοδευτικά χαμηλότερες εκπομπές ρύπων του στόλου, μειώνοντας κατά 15% για το διάστημα 2025-2029 σε σύγκριση με την περίοδο 2020-2024. Η Ε.Ε. αρχικά ήθελε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να επιτύχουν τον νέο στόχο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά έκτοτε έχει δώσει περισσότερο χρόνο. Πλέον πρέπει να έχουν κατά μέσο όρο 93,6 g/km για την περίοδο 2025-2027 αντί να τηρούν αυστηρά ετήσια όρια.

Το επόμενο εμπόδιο έρχεται το 2030 για το διάστημα που διαρκεί έως το τέλος του 2034. Οι εταιρείες θα πρέπει να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις εκπομπές του στόλου τους, φτάνοντας μόλις τα 49,5 g/km. Ο Elkann θέλει η Ε.Ε. να δώσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν. Αντί να πρέπει να επιτυγχάνουν τον αυστηρότερο ετήσιο στόχο από το 2030, ο πρόεδρος της Stellantis πιστεύει ότι η βιομηχανία θα πρέπει να έχει τον μέσο όρο των εκπομπών σε διάστημα πέντε ετών (2028-2032).

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Stellantis και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιτίθενται στο να υποχρεωθούν να πωλούν μόνο ηλεκτρικά οχήματα. Τα ηλεκτρικά οχήματα κατείχαν μερίδιο αγοράς μόλις 16,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Το να φτάσει το 100% σε εννέα χρόνια είναι εξαιρετικά μη ρεαλιστικό και θα προκαλούσε χάος σε ολόκληρο τον κλάδο, θέτοντας σε κίνδυνο έναν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας.