Το 2023 η Αστυνομία της Αυστρίας ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, γνωστό ως TRON, με στόχο να δοκιμάσει την πρακτική εφαρμογή των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στον καθημερινό αστυνομικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό διανεμήθηκαν σε 20 Υπηρεσίες Αστυνομίας συνολικά περίπου 22 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για δοκιμή δύο ετών. Μετά από περίπου δύο χρόνια δοκιμών λοιπόν, οι αρμόδιες Αρχές έχουν αποφασίσει να μη συνεχιστεί το πρόγραμμα, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα κρίθηκαν ανεπαρκή για συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με την Autobild, η αξιολόγηση του προγράμματος ανέδειξε ποικίλα λειτουργικά και επιχειρησιακά ζητήματα:

Περιορισμένη αυτονομία και χρόνος λειτουργίας, που δυσχεραίνει την κάλυψη μεγάλης διάρκειας περιπόλων χωρίς ενδιάμεσους χρόνους φόρτισης.

Περιορισμένος χώρος φόρτωσης, με αποτέλεσμα ο εξοπλισμός να μην μπορεί να τοποθετηθεί επαρκώς ή να καταλαμβάνει χώρους που είναι κρίσιμοι για τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Χαμηλή τελική ταχύτητα

Πρακτικά ζητήματα στην καθημερινή χρήση, όπως η χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και η συνολική συμπεριφορά σε περιπτώσεις που απαιτούν άμεσες αντιδράσεις.

Για αυτούς τους λόγους, η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα περιοριστεί πλέον σε δευτερεύοντα ρόλο (π.χ. εσωτερικές μετακινήσεις ή υπηρεσιακές διαδρομές χωρίς άμεση ανάγκη δράσης), ενώ τα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό στόλο για επιχειρησιακή χρήση.

Η απόφαση της Αυστριακής Αστυνομίας αντανακλά μια πραγματικότητα που πολλές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη αρχίζουν να αντιμετωπίζουν: η μετάβαση σε ηλεκτρικό στόλο δεν είναι απλώς θέμα περιβαλλοντικών προδιαγραφών, αλλά και λειτουργικής καταλληλόλητας για εξειδικευμένες υπηρεσίες. Στην περίπτωση της Αστυνομίας, οι απαιτήσεις αυξημένης αντοχής, αυτονομίας και ευελιξίας στη χρήση, παραμένουν υψηλές, και (προς το παρόν) αρκετές από αυτές δεν καλύπτονται πλήρως από τα τρέχοντα ηλεκτρικά μοντέλα.

Παρόλο που το πρόγραμμα TRON διακόπτεται, η αυστριακή Αστυνομία και άλλοι φορείς συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των ηλεκτρικών τεχνολογιών. Η μελλοντική βελτίωση της αυτονομίας, η εξέλιξη της φόρτισης και η ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για ειδικές χρήσεις, ενδέχεται να αλλάξουν το τοπίο τα επόμενα χρόνια.