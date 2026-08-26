Υπάρχουν αυτοκίνητα που γράφουν ιστορία για τον κινητήρα τους, άλλα για την αεροδυναμική τους και κάποια επειδή καταφέρνουν να κάνουν κάτι που ακόμη και σήμερα μοιάζει εντελώς παράξενο. Η Porsche 909 Bergspyder ανήκει ξεκάθαρα στην τελευταία κατηγορία.

Το αγωνιστικό της Porsche από το 1968 ήταν ένα πραγματικό εργαστήριο τεχνολογίας, με στόχο να αφαιρέσαι κάθε περιττό γραμμάριο. Και οι μηχανικοί της γερμανικής εταιρείας έφτασαν μέχρι του σημείου να καταργήσουν ακόμη και την κλασική αντλία καυσίμου, χρησιμοποιώντας έναν ντεπόζιτο που έμοιαζε περισσότερο με… τεράστια μεταλλική μπάλα.

Μόλις 400 κιλά με 275 ίππους

Η 909 Bergspyder δημιουργήθηκε για τους αγώνες ανάβασης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Hill Climb και αποτελεί μέχρι σήμερα το ελαφρύτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει η Porsche. Το βάρος της ήταν περίπου 400 κιλά, ενώ το μήκος της έφτανε τα 3,48 μέτρα. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της υπερβολής, κάτω από το αμάξωμα βρισκόταν ένας δίλιτρος flat-eight κινητήρας απόδοσης 275 ίππων.

Με μόλις 1,4 κιλό ανά ίππο, η αναλογία ισχύος/βάρους πλησίαζε εκείνη των μονοθεσίων της Formula 1 εκείνης της εποχής. Η 909 μπορούσε να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ ανάλογα με τη σχέση μετάδοσης μπορούσε να φτάσει έως και τα 250 χλμ./ώρα.

Το ντεπόζιτο που έμοιαζε με μπάλα

Δίπλα στον κινητήρα τοποθετήθηκε ένα σφαιρικό ντεπόζιτο καυσίμου, περίπου δύο φορές μεγαλύτερο από μια μπάλα ποδοσφαίρου. Συγκρατούνταν στη θέση του με τρεις ιμάντες και στο εσωτερικό του υπήρχε ένας ελαστικός ασκός που γέμιζε με βενζίνη. Γύρω από τον ελαστικό ασκό υπήρχε ένα εξωτερικό δοχείο από τιτάνιο, πάχους μόλις 0,8 χιλιοστών. Πριν από τον αγώνα, οι μηχανικοί γέμιζαν τον ασκό με καύσιμο και στη συνέχεια έβαζαν άζωτο στον χώρο ανάμεσα στο τιτάνιο και το καουτσούκ, ανεβάζοντας την πίεση περίπου στα 15 bar. Η πίεση αυτή έσπρωχνε ουσιαστικά το καύσιμο προς το σύστημα μηχανικού ψεκασμού.

Το αποτέλεσμα;

Η Porsche μπορούσε να καταργήσει την ξεχωριστή αντλία τροφοδοσίας καυσίμου και να εξοικονομήσει έως και 7 κιλά. Σε ένα αυτοκίνητο 400 κιλών, τα 7 κιλά δεν ήταν καθόλου αμελητέα υπόθεση.

Η περίεργη λύση δεν ήταν όμως τέλεια. Όσο έξυπνη και αν ήταν η ιδέα, το σφαιρικό ντεπόζιτο δεν αποδείχθηκε ιδανικό σε όλες τις συνθήκες. Στον αγώνα του Gaisberg, ο κινητήρας αντιμετώπισε προβλήματα λόγω υπερβολικά πλούσιου μείγματος και παρουσίασε ρεταρίσματα. Ο Rolf Stommelen περιορίστηκε έτσι στην τρίτη θέση. Στην επόμενη εμφάνιση της 909 στο Mont Ventoux, οι μηχανικοί συνδύασαν τη σφαιρική δεξαμενή με μια συμβατική αντλία καυσίμου. Η λύση λειτούργησε καλύτερα και ο Stommelen τερμάτισε δεύτερος.

Η αγωνιστική καριέρα της 909 ήταν έτσι πολύ σύντομη. Μόλις δύο αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν, πριν η Porsche αποσύρει το πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αναβάσεων και στρέψει το βάρος της στους αγώνες αντοχής, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων και το Le Mans.

Πηγή: Porsche Newsroom Porsche Newsroom – The Spherical Fuel Tank of the 909 Bergspyder