Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εκτεινόμενη από τη Μόντενα έως το Τορίνο και το Αρέζε (επαρχία του Μιλάνου), αυτή η νεοσύστατη πρωτοβουλία συνδυάζει τον πλούτο της κληρονομιάς και τα μακρόπνοα οράματα της Alfa Romeo και της Maserati, δύο από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ηγεσία αυτού του σημαντικού νέου έργου έχει ανατεθεί στον Cristiano Fiorio, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Santo Ficili, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alfa Romeo και COO της Maserati.

Η Bottegafuoriserie συνδυάζει την αριστεία της Alfa Romeo και της Maserati για να διαμορφώσει το μέλλον των εξατομικευμένων αυτοκινητιστικών εμπειριών. Υπό την αιγίδα της, οι πιο εμβληματικές ιταλικές αυτοκινητιστικές ερμηνείες, παίρνουν μορφή: διαχρονικά αυτοκίνητα κατά παραγγελία της Fuoriserie, αποκαταστάσεις vintage μοντέλων, αισθητηριακά ταξίδια, έρευνα υλικών και ένα κέντρο αφιερωμένο στην έρευνα και ανάπτυξη της μέγιστης απόδοσης.

Η Bottegafuoriserie, βασιζόμενη στο μοναδικό DNA και των δύο μαρκών, θα επικεντρωθεί σε τέσσερις κύριους θεματικούς τομείς:

Bottega: Δημιουργία μοντέλων περιορισμένης παραγωγής για την Alfa Romeo και τη Maserati (όπως π.χ. η 33 Stradale και η Maserati MCXtrema).Η Λομβαρδία και η Εμίλια-Ρομάνια αποτελούν την έδρα της Bottega και εδώ θα σχεδιάζονται, θα αναπτύσσονται και θα κατασκευάζονται τα μελλοντικά μοντέλα.

Fuoriserie: Το απόλυτο πρόγραμμα εξατομίκευσης παρέχει σε κάθε πελάτη την ευκαιρία να μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε ένα μοναδικό μοντέλο, μια έκφραση της δικής του προσωπικότητας.

La Storia: Τμήμα αποκατάστασης και πιστοποίησης vintage οχημάτων. Μάλιστα θα υπάρχει στενή συνεργασία με πολλά μουσεία.

Corse: Το αγωνιστικό τμήμα, το οποίο θα επιτρέψει τη μεταφορά γνώσεων από τους αγώνες σε σούπερ σπορ αυτοκίνητα για δημόσιους δρόμους

Ο Santo Ficili, Διευθύνων Σύμβουλος της Alfa Romeo και COO της Maserati, δήλωσε: «Αυτό το λανσάρισμα είναι κάτι περισσότερο από τη δημιουργία μιας νέας πρωτοβουλίας – είναι το σύμβολο μιας νέας εποχής για την Alfa Romeo και τη Maserati. Αντιπροσωπεύει την ακλόνητη πίστη μας στη δύναμη της ιταλικής δημιουργικότητας, μηχανικής και δεξιοτεχνίας. Είμαι περήφανος που εμπιστεύομαι αυτήν την αποστολή στον Cristiano Fiorio. Η εξαιρετική του δουλειά σε έργα όπως η Alfa Romeo 33 Stradale και τα προγράμματα μηχανοκίνητου αθλητισμού μας έχει επιδείξει όχι μόνο τεχνική μαεστρία αλλά και μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με την ψυχή των μαρκών μας. Αυτό είναι το πρώτο ορόσημο σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό που θα καθορίσει το μέλλον τόσο της Alfa Romeo όσο και της Maserati».